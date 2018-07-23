Ещё
В ЛНР раскрыли подготовку Киева к боевым действиям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев готовится к активным боевым действиям в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Действия Киева свидетельствуют о его намерении перейти к активным боевым действиям в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды", — заявил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, снаряды планируется доставить в зону военной операции в Донбассе. Осадчий уточнил, что среди предназначенных для выдачи числятся снаряды для гаубиц Д-20, противотанковых пушек МТ-12, зенитных установок ЗУ-23, а также мины калибром 82 миллиметра.
"Помимо этого, планируется поставка в 14-ю механизированную бригаду ВСУ бронированных медицинских машин (Didgori Medevac), предназначенных для вывоза раненых", — сказал представитель оборонного ведомства.
Он уточнил, что, кроме этого, украинские силовики продолжают нарушать условия, предусмотренные минскими соглашениями, о размещении военной техники вблизи линии соприкосновения.
"Так, в районе Капитаново Новоайдарского района, на удалении 9 километров от линии боевого соприкосновения, сосредоточены тяжелые огневые средства 53 бригады ВСУ в количестве трех единиц 2С1 "Гвоздика", — дополнил Осадчий.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка Два смерча над Черным морем попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор519
Дачники будут жить по новым правилам129
Украина приготовилась перехватывать российские корабли118
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России130
Тест: Дачник или дитя асфальта?15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение