В ЛНР раскрыли подготовку Киева к боевым действиям

Киев готовится к активным боевым действиям в Донбассе, заявили в ЛНР

Действия Киева свидетельствуют о его намерении перейти к активным боевым действиям в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды", — заявил Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР, снаряды планируется доставить в зону военной операции в Донбассе. Осадчий уточнил, что среди предназначенных для выдачи числятся снаряды для гаубиц Д-20, противотанковых пушек МТ-12, зенитных установок ЗУ-23, а также мины калибром 82 миллиметра.

"Помимо этого, планируется поставка в 14-ю механизированную бригаду ВСУ бронированных медицинских машин (Didgori Medevac), предназначенных для вывоза раненых", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что, кроме этого, украинские силовики продолжают нарушать условия, предусмотренные минскими соглашениями, о размещении военной техники вблизи линии соприкосновения.