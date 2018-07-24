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Боевики обстреляли Латакию и Алеппо
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Боевики обстреляли Латакию и Алеппо 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики за минувшие сутки подвергли обстрелам населенные пункты в провинции Латакия и город Алеппо, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
"В течение суток отмечены обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Сараф и Нахшебба провинции Латакия, районов Баллирмун (трижды) и Хандрат города Алеппо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что тревожная ситуация складывается в лагере беженцев "Эр-Рукбан", расположенной в зоне "Эт-Танф". Беженцы в "Эр-Рукбане" не могут покинуть лагерь и вынуждены жить в тяжелейших условиях, без доступа к чистой воде и необходимой медицинской помощи.
Сообщается, что российский центр по примирению в очередной раз призывает американское командование оказать воздействие на командиров незаконных вооруженных формирований и гарантировать безопасный доступ на территорию лагеря "Эр-Рукбан" сотрудникам ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.
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