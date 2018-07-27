Сотни мигрантов прорвались в Испанию

Нашествие 600 мигрантов на территорию Испании попало на видео

Более 600 мигрантов прорвались на территорию Сеуты — полуанклава Испании в Африке — из Марокко . Об этом сообщает издание La Vanguardia и публикует на своем YouTube-канале видеозапись произошедшего. Они перелезли через высокое ограждение с колючей проволокой.

Как отмечает издание, беженцы миновали защиту в тех местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. По оценкам специалистов, это самая значительная попытка пересечь границу с 2014 года.