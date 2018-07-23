Воздушная тревога сработала в Израиле

Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседних Сирии или Ливана.
Военные говорят, что система оповещения сработала в населенных пунктах Голанских высот, в районе Галилеи и горы Хермон, городах Цфате и Кацрине.
"Сирены прозвучали на севере Израиля. Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.
Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по беспилотным летательным аппаратам, приближавшимся со стороны Сирии.
В юго-западных районах соседней страны, примыкающих к Израилю и Иордании, сейчас идет крупная операция правительственных войск против отрядов оппозиции.