Воздушная тревога сработала в Израиле

На севере Израиля сработали системы тревоги

Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля , предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседних Сирии или Ливана

Военные говорят, что система оповещения сработала в населенных пунктах Голанских высот, в районе Галилеи и горы Хермон, городах Цфате и Кацрине.

"Сирены прозвучали на севере Израиля. Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.

Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по беспилотным летательным аппаратам, приближавшимся со стороны Сирии.