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Воздушная тревога сработала в Израиле
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На севере Израиля сработали системы тревоги 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседних Сирии или Ливана.
Военные говорят, что система оповещения сработала в населенных пунктах Голанских высот, в районе Галилеи и горы Хермон, городах Цфате и Кацрине.
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"Сирены прозвучали на севере Израиля. Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.
Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по беспилотным летательным аппаратам, приближавшимся со стороны Сирии.
В юго-западных районах соседней страны, примыкающих к Израилю и Иордании, сейчас идет крупная операция правительственных войск против отрядов оппозиции.
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Комментарии4  Ещё 2 источника 
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