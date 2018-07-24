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Коалиция США обозначила сроки операции против ИГ
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Коалиция во главе с США намерена вести операцию против ИГ ещё как минимум нескольких месяцев 

RT на русском 24 июля 2018
Фото: Reuters
Западная коалиция во главе с США планирует продолжать военную операцию против террористической группировки «Исламское государство»* ещё не менее 2-3 месяцев.
Об этом рассказал французский бригадный генерал Фредерик Парисо.
«Мы всё ещё ведём боевые действия — по крайней мере, два или три месяца, потом, разумеется, будут приняты новые решения. Возможность ИГ простирать своё влияние за пределы Сирии и Ирака — вот что важно для моей страны», — цитирует его ТАСС.
По мнению Парисо, члены коалиции должны быть уверены в том, что группировка полностью разгромлена, для чего, возможно, придётся остаться в Сирии и Ираке после основных военных операций.
«Они определённо будут бороться до последнего, и в последних местах, где держится ИГ, мы ожидаем жесткую борьбу», — заключил он.
Ранее в Минобороны России рассказали, при каком условии США могут остаться в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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