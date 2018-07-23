Не говорите королеве: невестка Меган Маркл попала в тюрьму

Американка Дарлин Блаунт, невеста сводного брата Меган Маркл, задержана полицией штата Орегон: ее обвиняют в применении насилия. Это не первый раз, когда у будущей родственницы герцогини Сассекской возникают проблемы с законом. «Газета.Ru» — о новых родственниках Елизаветы II

Будущая невестка герцогини Сассекской Меган — 37-летняя Дарлин Блаунт, избранница ее брата по отцу Томаса Маркла-младшего — арестована и помещена под стражу.

«Прошлым вечером поступил вызов в связи с домашним насилием из дома Томаса Маркл и Дарлин Блаунт. Дарлин была арестована по обвинению в нападении», — рассказал источник изданию Daily Mail в субботу 21 июля.

На следующий день после задержания за нее внесли залог.

Дарлин Блаунт была арестована в пятницу в городе Грантс-Пасс , штат Орегон, где проживает с братом Меган Маркл по отцу, 51-летним Томасом Марклом-младшим. Ее обвиняют в нападении четвертой степени — по закону штата, к преступлениям этого рода относится осознанное или случайное нанесение жертве телесных повреждений, в том числе и с применением оружия.

Обвиняемым в нападении четвертой степени грозит тюремное заключение сроком на год или штраф в размере $6250. При этом человек, совершивший такое преступление, должен выплатить пострадавшему компенсацию, которая покроет его траты на лечение.

О деталях инцидента известно мало, однако это не первый случай, когда Дарлин Блаунт попадает под стражу по подозрению в домашнем насилии. Около полугода назад, в новогоднюю ночь, полиция уже приезжала в дом Томаса Маркла-младшего и Дарлин Блаунт в Грантс-Пасс. Тогда по номеру 911 позвонила сама будущая невестка Меган Маркл. Она сообщила оператору службы спасения, что ее жених ведет себя крайне странно и наносит удары сам себе.

Она рассказала также, что он принял изрядное количество спиртного и устроил сцену ревности, заподозрив, что Дарлин Блаунт собирается изменить ему с человеком, с которым она познакомилась в местном баре. Она пожаловалась, что боится Маркла, потому что он «крупный мужчина», и предположила, что он психически болен.

Однако полицейские, прибывшие к дому Маркла-младшего в Грантс-Пасс, не поверили истории, рассказанной его невестой — рассказ о том, что сводный брат Меган Маркл нанес повреждения сам себе, показался им неубедительным. Под стражу полиция взяла в результате саму Дарлин Блаунт: она провела две ночи за решеткой, однако окружной прокурор решил не возбуждать дело, и ее отправили домой.

Позже пара оценила этот инцидент как тревожный звонок: Томас Маркл-младший и Дарлин Блаунт заявили, что решили обратиться к помощи семейного терапевта и бороться с алкогольной зависимостью.

Инцидент, после которого пара решила обратиться за помощью профессионалов, был не первым. В январе 2016-го уже сам Маркл-младший был задержан по подозрению в том, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил пистолет к голове Дарлин Блаунт.

Томас Маркл-младший — сын отца герцогини Сассекской, бывшего оператора по свету Томаса Маркла, от первого брака. У него есть двое взрослых детей, родившихся в браке с женщиной по имени Трейси Дули, — это 26-летний Томас и 25-летний Тайлер. Перед свадьбой принца Гарри и Меган Трейси Дули и ее дети объявили, что приедут на свадьбу несмотря на то, что их не пригласили. Они признавали, что не видели Меган Маркл в течение 20 лет, однако считали необходимым для себя принять участие в торжествах.

В Лондон они действительно прибыли, планируя выступить в качестве специальных корреспондентов для передачи Good Morning, Britain («Доброе утро. Британия»), однако в последний момент им отказали в участии в программе. При этом за несколько месяцев до события, в январе 2018-го, они уже дали интервью в этой передаче.

Несмотря на то, что планы дальних родственников Меган Маркл сорвались, они гуляли по Лондону и выглядывали в соцсети фотографии с восторженными комментариями.

У Томаса Маркла-младшего есть старшая сестра — 53-летняя Саманта Грант , часто выступающая в прессе с негативными комментариями с оценкой поведения Меган Маркл и ее отношения к отцу.

Перед свадьбой принца Гарри и Меган она заявила, что была автором идеи нанять фотографа-папарации, который сделал снимки, на которых Томас Маркл, отец Меган, трогательно готовился к предстоящей свадьбе. Королевская семья осталась очень недовольна этой историей.

Томас Маркл, который должен был вести дочь к алтарю, некоторое время колебался, думая, стоит ли ему вообще лететь в Лондон, и в результате не приехал, сообщив, что перенес операцию на сердце.

Сейчас отец Меган Маркл заявляет, что с ним не общается, и рассказывает прессе, что намерен приехать в Лондон и помириться с ней. Его старшая дочь, Саманта Маркл, обвиняет Меган в черствости и грозит, что если Томас Маркл, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, умрет, то его смерть будет целиком на совести Меган Маркл.