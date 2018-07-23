После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию

Ведущий Fox News Крис Уоллес после того, как взял интервью у российского президента Владимира Путина, поехал с женой в Россию.
Как рассказал сам 70-летний Уоллес, он взял отпуск и посетил Москву и Санкт-Петербург. Уоллес сказал, что «почти не колебался».
«Я подумал, а почему бы и нет», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на New York Times.
Он сообщил, что после интервью с Путиным его узнавали на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, но в остальном никто не беспокоил, «не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого».
Напомним, Fox News в воскресенье повторно показал выдержки из интервью.