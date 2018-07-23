Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию

Журналист поговорил с Путиным и уехал в Россию

Уоллес рассказал NYT, что после беседы с Путиным задумался, «а почему бы и нет», однако «колебания» длились недолго и он вместе с женой отправился в Россию, побывав в двух ее столицах — Москве Санкт-Петербурге . По словам телеведущего, никаких «неприятностей или чего-либо подобного» с ним и его супругой в российских городах не произошло.

Посетовал Уоллес лишь на то, что несколько раз был узнан благодаря появлению в кадре во время интервью с российским лидером.

Интервью, данное Путиным Уоллесу, стало для них вторым. Впервые президент России и американский журналист беседовали в 2005 году.