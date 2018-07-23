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Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
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Журналист поговорил с Путиным и уехал в Россию 

Рамблер 6 часов назад
Взявший интервью у президента России Владимира Путина американский журналист провел отпуск в России. Об этом сам Крис Уоллес рассказал газете The New York Times.
Ведущий канала Fox News проинтервьюировал Владимира Путина после саммита в столице Финляндии Хельсинки, в рамках которого президент России встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.
Уоллес рассказал NYT, что после беседы с Путиным задумался, «а почему бы и нет», однако «колебания» длились недолго и он вместе с женой отправился в Россию, побывав в двух ее столицах — Москве и Санкт-Петербурге. По словам телеведущего, никаких «неприятностей или чего-либо подобного» с ним и его супругой в российских городах не произошло.
Посетовал Уоллес лишь на то, что несколько раз был узнан благодаря появлению в кадре во время интервью с российским лидером.
Интервью, данное Путиным Уоллесу, стало для них вторым. Впервые президент России и американский журналист беседовали в 2005 году.
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