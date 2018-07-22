Арест «российской шпионки» в США: почему молчат стрелки

Как история Национальной стрелковой ассоциации стала историей США

Арестованная в США по обвинению в нелегальной деятельности «агента влияния» россиянка Мария Бутина гордилась своим членством в Национальной стрелковой организации (NRA) — одной из главных лоббистских групп владельцев стрелкового оружия. История «стрелков» давно стало частью истории Америки, и с ней приходилось считаться не только ее противникам, но и президентам, которые и поддерживали NRA, и вели с ней войну.

Национальная стрелковая ассоциация (NRA) пока никак не прокомментировала ситуацию, связанную с арестом в США россиянки Марии Бутиной, которая состояла в этой организации и даже планировала использовать свое членство в ней для знакомства с президентом США Дональдом Трампом

Как отмечают американские СМИ, несмотря на то что с момента ареста Бутиной, которую подозревают в связи с российской разведкой, прошло уже несколько дней, в организации по ее поводу полная тишина: «Обычно Национальная стрелковая ассоциация замолкает, когда случаются массовые расстрелы», — саркастически отмечает The Rolling Stone.

Либеральная пресса и противники свободной продажи оружия не скрывают своей неприязни к NRA. Когда-то ее не жаловала и советская пресса — дородные парни и степенные отцы семейств, а также их жены, потрясающие винтовками как партийными билетами на съездах, были частой картинкой в советских репортажах об «их нравах».

Независимо от отношения к этой организации, NRA — один из главных символов Америки, в рядах которой состоят около 5 млн человек.

Вместе с тем Национальная стрелковая ассоциация — старейшая стрелковая ассоциация в США. Она была основана в ноябре 1871 года и вначале ставила своей целью обучать своих членов бережному обращению с оружием, а также точной стрельбе.

Добро на ее создание дал президент Авраам Линкольн , к которому энтузиасты из числа владельцев стрелкового оружия обратились с открытым письмом, рассказав, что подобная организация уже существует в Великобритании

Идея создания организации, которая бы объединяла владельцев оружия и которая — если понадобится — могла бы встать и на защиту государства, понравилась президенту США.

Правда, «стрелки» показали себя не лучшим образом в сражениях гражданской войны против армии южан-конфедератов: они стреляли беспорядочно, попадали в «молоко» и лишь злили противника. После окончания военного конфликта руководство организации активно занялось улучшением стрелковой подготовки, отправляя лучших своих членов для обучения в Канаду , Великобританию и Германию

Одновременно NRA открывала свои клубы в различных штатах США, привлекая любителей оружия, желающих пострелять из новых ружей.

Постепенно популярность стрелковых клубов возрастала, а руководство организации приобретало общественное и политическое влияние. Стоит отметить, что восьмым с начала основания главой NRA стал бывший американский президент Улисс Грант — сам заядлый любитель оружия.

Власти в то время активно способствовали становлению NRA, предоставляя ей для тренировок армейские стрельбища, оружие и снизив возраст для членов стрелковых клубов до 16 лет.

Члены ассоциации не всегда были столь радикальными в области владения и свободной продажи оружия, как это может показаться сегодня. В 1934 году тогдашний глава организации Карл Фредерик даже заявил во время слушаний в конгрессе, что «сам редко носит оружие», считает, что подобную практику нельзя разрешать, а вся индустрия должна быть строго лицензирована.

Организация действительно способствовала принятию различных законодательных мер, которые помогли поставить контроль над оружием в правое русло. В те времена, когда владение оружием еще не стало в США фетишем, а в магазинах еще не продавали автоматы и пистолеты, основной костяк NRA составляли крепкие деды с «дикого Запада» с дробовиками в руках, охотники и спортивные стрелки по тарелочкам.

Расцвет NRA как «руководящей и направляющей» силы стрелкового сообщества пришелся на 1970-е годы, когда о праве на оружие все чаще стали говорить на собраниях республиканцев, а конгрессмены начали устанавливать дружеские и деловые связи с владельцами оружия.

Почувствовав этот тренд, NRA создала лоббистскую структуру для защиты своих интересов. Появление этой структуры, которую сегодня называют одной из самых мощных в США, произошло благодаря инциденту — в 1971 году федеральные агенты, представляющие Бюро по контролю за алкоголем, табаком и оружием, убили в перестрелке одного из членов стрелковой ассоциации, который незаконно хранил большую партию незарегистрированного оружия.

Возмущенные этим члены NRA наняли влиятельных адвокатов для отстаивания своих интересов в Вашингтоне, что положило начало политическому лоббизму. Сегодня эта весомая строка бюджета «стрелков»: из $250 млн ежегодных трат на нужды лоббизма уходит $3 млн Несмотря на то что среди владельцев оружия было немало представителей демократов, именно консерваторы-республиканцы стали главными защитниками интересов NRA в конгрессе.

Горячим сторонником и выразителем интересов «стрелков» стал республиканец Рональд Рейган , член организации, который был избран президентом в 1980 году во многом благодаря поддержке со стороны «стрелков».

Благодарный NRA, Рейган стал первым действующим президентом США, который выступил на съезде стрелковой ассоциации в 1983 году — через два года после того как его ранил душевнобольной человек.

Рассказав «стрелкам» о положении на Ближнем Востоке, своих встречах с израильским премьером Менахемом Бегиным, президент США заявил, что «всегда будет чувствовать особую связь» с членами ассоциации. «Вы следуете словам Линкольна: «Важные принципы могут и должны быть незыблемыми». Ваша философия состоит в доверии. Поэтому вы настаиваете на том, чтобы люди несли ответственность за свои действия», — закончил Рейган под громкие аплодисменты собравшихся.

Правда, пройдет время, и уже уйдя со своего поста в 1994 году, Рейган станет одним из тех, кто поставит свою подпись под письмом, которое призовет «стрелков» поддержать запрет на продажу нескольких видов скорострельного оружия, предложенный президентом Биллом Клинтоном

Несмотря на отрицательное отношение к этому постановлению со стороны NRA, Клинтону удалось добиться запрета, и этот шаг, как считается, поспособствовал улучшению ситуации в сфере контроля над оружием. Однако NRA не забудет Клинтону эту инициативу, и он, как и многие президенты демократы, станет главной политической мишенью NRA.

В 2000 году, когда в президенты США будет баллотироваться вице-президент демократ Альберт Гор , тогдашний глава стрелков — приятель Рейгана — актер Чарлтон Хестон произнесет по поводу Гора: «Только через мой труп, господин Гор».

Потрясая ружьем над головой, с пафосом сыгранного им когда-то полководца Марка Антония в фильме «Юлий Цезарь», Хестон хорошо поставленным голосом будет убеждать «стрелков» в необходимости сопротивления: «Мы сегодня собрались, чтобы бороться против тех, кто хочет забрать наши свободы».

Победа на президентских выборах Джорджа Буша-младшего обеспечило NRA долгое спокойствие и повышенное внимание со стороны конгрессменов-республиканцев, которые после истечения моратория Клинтона сделали все возможное, чтобы подобного больше не повторилось. Новой мишенью для «стрелков» стал Барак Обама , при правлении которого участились случаи массовой стрельбы.

Сам президент, который в одной из речей сказал, что ситуация уже стала рутиной, незадолго до ухода из власти обвинил NRA в манипулировании законами:

«Кто-то придет и заберет ваши пушки», — бросил в сердцах американский президент во время выступления в Университете Джорджа Мейсона

Этим «кем-то» стала кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон , которая сделала тему контроля над стрелковым оружием одной из главных в своей повестке. Она объявила, что если будет избрана президентом, заставит проходить серьезные проверки покупателей оружия через интернет и на оружейных ярмарках. Сейчас для этой категории покупателей проверки не предусмотрены.

Среди других предложений Клинтон — принятие закона, который запретил бы гражданам, ранее осужденным за домашнее насилие, покупать оружие. Соответствующий закон прошел обсуждение в сенатском комитете по юридическим делам в прошлом году, но теперь лежит без движения.

Предложения Клинтон о необходимости ужесточения законов о владении оружием легли на благодатную почву. Согласно опросу Pew Research, меры по ужесточению проверок покупателей оружия поддерживают 85% американцев. Среди демократов это число достигает 88%, среди республиканцев — 79%.

Своего кандидата «стрелки» нашли в лице Дональда Трампа. В мае 2018 года он стал вторым после Рейгана президентом США, который выступил на съезде NRA, пообещав защищать конституционную поправку об оружии.

Сказав, что вторая поправка сегодня «под угрозой», он уверил членов NRA, что пока он президент, им не о чем беспокоиться. В целом, члены NRA в значительной степени поддерживают Трампа.

«Они поддержали его на ранней стадии кампании в 2016 году, и с тех пор эта поддержка остается достаточно сильной. К тому активные члены ассоциации — это люди консервативных взглядов, а Трамп всегда поддерживал право на оружие и другую консервативную повестку, чтобы пользоваться их доверием», — говорит «Газете.Ru» американский профессор-социолог Скотт Мелзер, автор вышедшей в 2009 году книги «Поборники оружия», посвященной Национальной стрелковой ассоциации.

Пока «стрелки» пользуются покровительством Трампа, бой с ними ведет Голливуд , звезды которого критикуют NRA в интервью и на страницах прессы. В феврале 2018 года актриса Алиса Милано выступила с призывом бойкотировать такие компании, как Apple Amazon , за их сотрудничество со стрелками.

Последний не только поддерживал «стрелков», но в декабре 2015 года даже возглавил отделение ассоциации в штате Калифорния. В обращении к NRA он благодарил их за доверие и отмечал, что всегда стоял на защите принципов организации. Один из них, подчеркнул киногерой, — «это свобода выбирать оружие, чтобы защитить себя и свою страну».

Борьба между «стрелками» и их противниками продолжается, и компромисса в ней не видно, говорит «Газете.Ru» профессор Мелзер. «Хотя многие владельцы оружия и даже члены NRA поддерживали бы некоторые умеренные законы о контроле над оружием, большинство из них уверено, что какие-либо компромиссы могут привести к потере права на оружие. Их бескомпромиссная позиция не уменьшает количество их сторонников, и они более преданы, чем те, кто состоит в организациях по контролю за оружием».