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Афинский Акрополь закрыли из-за жары
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Афинский Акрополь закрыли из-за жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Афинский Акрополь в воскресенье и в понедельник во второй половине дня закрыт из-за жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции.
В Аттике в последние дни установилась жара, температура в тени поднимается до 38 градусов, а в некоторых районах до 40. Помимо этого, в регион вместе с массой горячего воздуха пришла африканская пыль.
Из-за жары и для защиты посетителей и сотрудников, согласно действующему трудовому законодательству, археологический объект Акрополя и Дионисийского театра закрывается для публики в воскресенье, 22 июля, и в понедельник, 23 июля, в 14.00, сообщило министерство культуры.
Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты через интернет, просят прийти в кассы и заменить их на другие дни.
Акрополь в Афинах является самым посещаемым памятником истории в Греции. В 2017 году его посетили 2,766 миллиона человек.
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