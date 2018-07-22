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Канада готова принять 50 «Белых касок»
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Канада готова принять 50 «Белых касок» 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
Успехи правительственной армии Сирии в очищении юга страны от вооруженных отрядов оппозиции заставили Израиль эвакуировать из Сирии семьи членов организации "Белые каски". В секретной операции по вывозу приняли участие Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Канада. Речь идет примерно о 800 людях.
Канада выразила готовность принять до 50 активистов организации с родными. В будущем число принятых может вырасти до 250, пишет РИА Новости. Процесс перевоза из Израиля в Канаду оппозиционеров растянется на несколько месяцев.
Правительство Сирии обвиняло "Белые каски" в пропаганде через постановочные ролики в интернете и связях с экстремистами. В МИД России работу "журналистов" называли элементом информационной кампании по очернению сирийского лидера Башара Асада.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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