Канада готова принять 50 «Белых касок» 

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Взявший интервью у Владимира Путина американский журналист провел свой отпуск в России

В ходе обысков у экс-адвоката Трампа найдена компрометирующая аудиозапись

Трамп: Путина можно считать ответственным за вмешательство России в выборы в США