Германия готова принять членов «Белых касок»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия примет отдельных членов организации "Белые каски", эвакуированных из Сирии , сообщает журнал Bild.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию . Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

"Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии", — заявил Маас в интервью Bild.

Глава ведомства не уточнил точное количество человек, которое готова принять Германия. По данным журнала, предположительно, речь идет о 50 членах организации.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.