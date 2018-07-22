Ещё
Германия готова принять членов «Белых касок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия готова принять членов «Белых касок» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия примет отдельных членов организации "Белые каски", эвакуированных из Сирии, сообщает журнал Bild.
Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
"Многие из этих отважных спасателей теперь найдут защиту и убежище, некоторые из них в — Германии", — заявил Маас в интервью Bild.
Глава ведомства не уточнил точное количество человек, которое готова принять Германия. По данным журнала, предположительно, речь идет о 50 членах организации.
Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.
В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой*".
*Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене333
Греция меняет тон в отношении России180
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер15
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта72
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение