Памятник жертвам Брейвика открыли в Осло 

Памятник жертвам двойного теракта, организованного Андерсом Брейвиком сем лет назад, открыли на площади Юхана Нюгордсволда в Осло (Норвегия).
По словам премьер-министра королевства Эрны Сульберг, 22 июля навсегда останется траурным днем для жителей Норвегии, это была атака на демократию.
Генсек НАТО, бывший руководитель правительства Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что считает необходимым лично отдать дань памяти погибшим и раненым.
Церемония пройдет также на острове Утёйа, передает ТАСС.
Памятник представляет собой прозрачную стену с именами погибших. Горизонтальная поверхность засыпана битым стеклом — в память о взрыве бомбы.