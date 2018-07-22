Памятник жертвам Брейвика открыли в Осло

Памятник жертвам двойного теракта, организованного Андерсом Брейвиком сем лет назад, открыли на площади Юхана Нюгордсволда в Осло ( Норвегия ).

По словам премьер-министра королевства Эрны Сульберг, 22 июля навсегда останется траурным днем для жителей Норвегии, это была атака на демократию.

Генсек НАТО , бывший руководитель правительства Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что считает необходимым лично отдать дань памяти погибшим и раненым.

Церемония пройдет также на острове Утёйа, передает ТАСС

Памятник представляет собой прозрачную стену с именами погибших. Горизонтальная поверхность засыпана битым стеклом — в память о взрыве бомбы.