В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта

Президент Украины Петр Порошенко написал в Твиттере о том, что музыканты группы «Бумбокс» дали концерт на границе с Крымом. Он отметил, что это мероприятие «демонстрирует единство всего народа», а «украинцы — сплоченные и несокрушимые».

Українці — згуртовані та незламні!



Музиканти гурту Бумбокс вчора зіграли концерт на кордоні з анексованим Росією Кримом, підтримавши українських бранців Кремля



Впевнений, єдність всередині України та єдність всього світу допоможуть звільнити усіх українських заручників Кремля pic.twitter.com/NLGoTVPpDj— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июля 2018 г.

У пользователей соцсети все это не вызвало особого ответного восторга. Они написали, что концерт вполне сравним с «сельской дискотекой».

«Теперь понятно, почему господин президент ничего не делает для возвращения Крыма и Донбасса, он уверен, что наше единство это сделает само», «каждый приближает победу, как может. Начни путь к победе над собой», — написали они.

Какая-то сельская дискотека. — Скромный Гешефт (@BorisKaplan) 20 июля 2018 г.

Некоторые напомнили президенту о том, что концерт состоялся в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета.