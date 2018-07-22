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В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта
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В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Президент Украины Петр Порошенко написал в Твиттере о том, что музыканты группы «Бумбокс» дали концерт на границе с Крымом. Он отметил, что это мероприятие «демонстрирует единство всего народа», а «украинцы — сплоченные и несокрушимые».
>> Порошенко похвалил «Бумбокс» за поддержку «украинских пленников Кремля»
У пользователей соцсети все это не вызвало особого ответного восторга. Они написали, что концерт вполне сравним с «сельской дискотекой».
«Теперь понятно, почему господин президент ничего не делает для возвращения Крыма и Донбасса, он уверен, что наше единство это сделает само», «каждый приближает победу, как может. Начни путь к победе над собой», — написали они.
Некоторые напомнили президенту о том, что концерт состоялся в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета.
«Бумбоксы, говоришь? А что там с убийцами Шеремета? Сегодня годовщина так то. Покаяться не хочешь?» — написали в комментариях.
Комментарии68
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