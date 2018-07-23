Глава МИД Британии рассказал о риске после Brexit

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что существует риск, что Великобритания после выхода из Евросоюза останется без торговой сделки с союзом. Об этом сообщает Reuters.

Он также добавил, что британская общественность обвинит Брюссель в случае хаотичного выхода Великобритании из ЕС. Хант отметил, что подобный сценарий сформирует соответствующее отношение общества к ЕС "на протяжении целого поколения".

В своем первом зарубежном визите в Берлине министр отметил, что Германия была "одним из лучших друзей Великобритании во всем мире", и они разделяли приверженность "международному порядку, который основан на правилах".

Ранее министр по вопросам Brexit Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон не станет платить Евросоюзу согласованные "отступные" без торговой сделки.