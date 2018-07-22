CNN: новая встреча Трампа с Путиным будет безумием, граничащим с халатностью

Американцы по-прежнему практически ничего не знают, о чём договорились Дональд Трамп Владимир Путин на саммите в Хельсинки , однако это не помешало американскому лидеру пригласить его в Белый дом осенью, пишет обозреватель CNN Фрида Гитис. По мнению журналистки, если американские ведомства и народ допустят ещё одну встречу в таком духе и с такими последствиями, то это можно будет приравнять к «преступной халатности высшего порядка».

«Дональд Трамп — президент, но он не король Америки, а Соединённые Штаты — это не его частная собственность», — пишет обозреватель CNN Фрида Гитис.

Когда Трамп управлял своей компанией, он был волен проводить тайные встречи даже со своими противниками, не обращать внимания ни на какие советы, а затем никому не говорить, о чём шла речь на переговорах.

Но США — это не его дочерняя фирма, и американцы хотят получить ответы касательно того, что произошло в Хельсинки.

«Пока что мы не знаем практически ничего. Всё что у нас есть, так это новый план по организации ещё одной встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который, судя по всему, лишь усугубит ситуацию», — пишет журналистка.

Так уж получилось, что когда пришла сенсационная новость о том, что Трамп пригласил Путина в Белый дом, глава Нацразведки США Дэн Коутс оказался в прямом эфире. Его реакция была показательна: глубокий вдох, выдох и нервный смех.

«Это будет нечто», — отсмеявшись, добавил Коутс.

Коутс упомянул также о том, что никто не спрашивал его мнения о необходимости саммита в Хельсинки, добавив, что он бы посоветовал его не проводить. Кроме того, Трамп с пренебрежением отнёсся к выводам ведомства Коутса и других спецслужб о том, что Путин не только «возглавил» атаки на американскую демократию в 2016 году, но и планирует повторить «вмешательство» этой осенью, когда будет в гостях у Трампа.

«Это, мягко говоря, похоже на цирк», — считает Гитис.

США и их союзники наложили санкции на Россию не просто так, напоминает автор. Трения между Москвой и Западом вызваны многими разногласиями, причём «атака России» на американскую демократию — это лишь одна из многих причин. Помимо этого, по мнению Гитис, Россия продолжает «свои вопиющие действия против своих собственных граждан, соседей и союзников США».

Но Трамп, мотивы, которого, в конце концов, могут быть раскрыты расследованием Роберта Мюллера , твёрдо настроен на видоизменение отношений между Москвой и Вашингтоном. Его действия уже оказывают влияние на внешнюю политику США на «символическом, предметом и репутационном фронтах».

Американцы по-прежнему не знают, что произошло на переговорах в Хельсинки, однако комментарии Москвы уже интригуют. Спустя день после встречи Министерство обороны России заявило, что оно готово к выполнению соглашений, достигнутых на переговорах. Ещё через день день посол России в США Анатолий Антонов заявил о «важных устных договорённостях» между Трампом и Путиным.

«На что Трамп подписал Америку? Никто этого в точности не знает. Коутс не в курсе. Совет по нацбезопасности, судя по всему, знает далеко не всё… Высокопоставленный американский генерал на Ближнем Востоке — тоже», — отмечает обозреватель.

Однако то, что всё-таки стало известно в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, вызывает тревогу. В частности Трамп назвал «невероятным» предложение Путина провести допрос ряда граждан США, в число которых входит бывший посол США в России Майкл Макфол , в обмен на возможность опросить российских агентов, которым были предъявлены обвинения. Эта задумка, считает автор, была стол возмутительна, что сенат единодушно выступил против неё.

Кроме того, поступила информация и о других планах. По словам Антонова, одно из соглашений касалось «сотрудничества» в Сирии . По словам командующего силами США на Ближнем Востоке, он ничего об этом соглашении не знает. Более того, само выполнение соглашения потребует санкции конгресса, так как согласно Закону о национальной обороне любое сотрудничество между российскими и американскими военными по умолчанию запрещено.

«Поэтому сейчас, учитывая, что мы до сих пор не знаем, что произошло в Хельсинки, приглашение Путина Трампом в Вашингтон — это возмутительный поступок», — уверена Гитис.

«Поведение Трампа никак не способствует развеиванию опасений многих американцев, совсем напротив. Каким образом в этом контексте можно позволить Трампу наедине встречаться с Путиным? Каким образом в этом контексте плюс в свете тайны, окружающей прошлую встречу, американское правительство, народ и институты могут позволить состояться ей вновь? Это преступная халатность высшего порядка», — подчёркивает журналистка.