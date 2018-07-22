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Иран предупредил США о «матери всех войн»
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Роухани назвал «матерью всех войн» военное столкновение с Ираном 

Газета.Ru 59 минут назад
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможное военное столкновение со страной станет «матерью всех войн». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство INSA.
«Америка должна знать… война с Ираном — мать всех войн», — сказал Роухани.
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Также он предупредил своего коллегу Дональда Трампа, что ему не следует «играть с хвостом льва», так как подобные действия, по его словам, приводят только «к сожалениям».
Отношения Ирана и США резко ухудшились после того, как Соединенные Штаты приняли решение покинуть иранскую ядерную сделку.
Ранее Роухани заявил, что США изолированы больше, чем когда-либо в своей истории. Отмечалось, что президент Ирана имел в виду протесты, которые прошли в Великобритании на фоне визита Трампа в июле.
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