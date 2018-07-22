Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет 

Истребитель ВВС США F16 перехватил в ночь на воскресенье небольшой самолет, который без разрешений пролетел над временно закрытой зоной близ гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press.
Речь идет о гольф-клубе в Бендминстере в штате Нью-Джерси. Самолет посадили в аэропорту Питтстауна в Нью-Джерси, пилота встретили сотрудники правоохранительных органов, передает «Интерфакс».
Отметим, что у Трампа также есть гольф-клуб во Флориде, где он, в частности, принимал премьера Японии Синдзо Абэ в апреле 2018 года.