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Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет
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Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Истребитель ВВС США F16 перехватил в ночь на воскресенье небольшой самолет, который без разрешений пролетел над временно закрытой зоной близ гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press.
Речь идет о гольф-клубе в Бендминстере в штате Нью-Джерси. Самолет посадили в аэропорту Питтстауна в Нью-Джерси, пилота встретили сотрудники правоохранительных органов, передает «Интерфакс».
Отметим, что у Трампа также есть гольф-клуб во Флориде, где он, в частности, принимал премьера Японии Синдзо Абэ в апреле 2018 года.
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