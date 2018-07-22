Франция заявила о начале торговой войны между ЕС и США

Франция заявила о начале торговой войны ЕС США , но призвала вернуться к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации экономического конфликта. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть то, что было потеряно из-за незаконной манипуляции валютой и плохих торговых сделок с Евросоюзом.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мейр заявил о начале торговой войны с Соединенными Штатами и призвал стороны вернуться к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации экономического конфликта.

«Я прошу США образумиться и снова начать уважать как глобальные правила, так и своих союзников», — сказал Ле Мейр на встрече министров экономики и финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

«Не может быть официального предложения Европейской комиссии по торговому диалогу без совершения Соединенными Штатами первого шага», — пояснил экономист.

«Китай, Европейский Союз и другие манипулируют своими валютами и процентными ставками, в то время как США повышают ставки, а доллар становится все сильнее и сильнее с каждым днем, что лишает нас конкурентных преимуществ», — написал глава Белого дома в твиттере.

Он также добавил, что Соединенным Штатам должны разрешить вернуть то, что было потеряно из-за незаконной манипуляции валютой и плохих торговых сделок.

Накануне еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Еврокомиссия рассчитывает на то, что конфликт между Евросоюзом и США по тарифам может быть разрешен в течение трех лет.

«Мы следуем правилам ВТО. Часть наших мер может вступить в силу только через три года, к этому времени, мы надеемся, этот конфликт уйдет», — сказала Мальмстрем.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер , в свою очередь, пообещал, что ЕС будет симметрично отвечать на торговые ограничения США.

«Мы продолжим отвечать «око за око» на те провокации, которые могут быть запущены по отношению к нам», — сказал европолитик.

Он также добавил, что усилия, направленные на то, чтобы разъединить европейцев, тщетны.

По словам европолитика, у трех стран есть обязательства не начинать торговые войны, и все еще есть время предотвратить мировой хаос.

За неделю до этого Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагами» в торговле. Американский лидер объяснил это высказывание действиями, которые ЕС предпринимает в торговле.

При этом президент США подчеркнул, что не считает страны ЕС плохими, а также отметил, что ЕС не единственный противник Вашингтона.

«Ну, я думаю, у нас много врагов. Я думаю, что Европейский Союз является врагом из-за того, что они делают с нами в торговле. Вы бы сейчас не подумали о Европейском союзе, но они враги», — заявил Трамп.

Помимо ЕС, американский президент назвал «врагами» Соединенных Штатов Россию «в некоторых отношениях» и Китай, который, по мнению Трампа, «экономически определенно противник».

«Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это лишь означает, что мы конкурентоспособны», — пояснил Трамп.

Он также подчеркнул, что уважает все эти страны, но считает, что они воспользовались Соединенными Штатами в торговле.

Он подчеркнул, что американский лидер поставил под угрозу соглашение по климату, а также надавил на соглашение по Ирану

«В отношении Европы он предпринимает инициативы, в частности, в области торговли, которые направлены на дестабилизацию. Но Европа не даст себя дестабилизировать», — сказал Ле Дриан.

Усложняются у Вашингтона отношения и с Лондоном: Трамп заявил, что смягченный план Великобритании по выходу из состава ЕС может «убить» договор о свободной торговле с американской стороной.

«Если они [Великобритания] проведут сделку таким образом, мы будем договариваться с ЕС вместо Британии, что, вероятно, убьет сделку», — сказал глава Белого дома.

По его мнению, мягкий Brexit усложнит торговые отношения США с ЕС. Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что страны ЕС ведут «несправедливую» торговлю с Соединенными Штатами.

В начале июля Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10-процентных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд Сейчас доппошлинами в торговле с Китаем обложены товары только на $34 млрд

Торговый представитель США начал 1,5-месячную процедуру общественного обсуждения списка китайских товаров, которые будут обложены новыми пошлинами.

В список вошли тысячи наименований, среди которых оказались продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры и велосипеды.

Чуть ранее США и КНР повысили до 25% взаимные ставки ввозных пошлин, которые затрагивают поставки на $34 млрд для каждой страны. В перечни дополнительно облагаемых товаров в США входят 818 позиций, в КНР — 545.