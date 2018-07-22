«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»

Премьер Бельгии призвал ЕС не навязывать свои ценности России

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Европа не должна навязывать России свои ценности и настаивать на применении Москвой европейской демократической модели, передает ФАН.

«Не следует надеяться навязать по принципу «скопировал — вставил» наши ценности и нашу демократическую систему Москве или Стамбулу», — сказал европейский политик.

По его словам, переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа , на которых глава Белого дома «напал» на бундесканцлера, показали сплоченность европейских стран.

«Европе не следует бояться Трампа, так как саммит НАТО показал, что тот не может разобщить европейских политиков», — добавил Мишель.

Месяцем ранее лидеры стран G7 по итогам саммита приняли резолюция, в которой призвали Россию «прекратить подрывать демократические принципы», передает НСН.

В ноябре прошлого года директор направления «Человеческое достоинство, равенство и ценности в спорте» генерального директората по вопросам демократии Совета Европы Марья Руотанен заявила о готовности способствовать расширению в России прав женщин. Об этом она рассказала на встрече с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

«В рамках встречи одной из главных тем обсуждения стал проект, которым занимается Марья Руотанен совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ — «Стратегия действия Российской Федерации в интересах женщин на 2017 — 2022 годы», — говорилось в сообщении администрации российского омбудсмена.

Указывалось, что в результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих равные права и свободы мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие совместных программ России с Советом Европы, а также наметили приоритетные направления сотрудничества в области защиты прав человека.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин сказал, что ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что Россия развивается демократическим путем.

«Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

По его словам, в России собираются митинги оппозиции и люди имеют право высказывать свою точку зрения.

«Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок. Обращаю ваше внимание на то, о чем я говорил недавно, будучи во Франции, да и в общении с другими своими коллегами из Европы. Наша полиция, слава Богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах», — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что в США и избирательный закон еще далек от совершенства.

«Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах», — заключил российский лидер.

Что касается Турции , то ранее издание The Wall Street Journal выпустило материал, в котором говорилось, что у Евросоюза есть «турецкая проблема», которая никуда не исчезает. Как писала газета, многие европейские лидеры хотят наказать лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана , но вместе с тем ЕС пытается поддержать отношения с Турцией.

В Европе турецкого лидера критикуют за «ослабление» демократии, за действия в отношении журналистов и правозащитников, за консолидацию власти.

На ряд европейских лидеров, в том числе на канцлера Германии Ангелу Меркель , оказывают давление внутри их собственных стран, чтобы они приняли экономические и политические меры против Анкары . Среди них — прекращение переговоров о членстве Турции в ЕС.

Но ограничивают Евросоюз в таких действиях, во-первых, сотрудничество по борьбе с терроризмом и, во-вторых, сделка 2016 года по оказанию помощи с кризисом беженцев, отмечала WSJ

Издание указывало, что отношения ЕС и Турции отражают динамику, наблюдаемую в работе Евросоюза с другими странами, когда приходится искать баланс между демократическими принципами и практическими соображениями. В качестве примера WSJ приводило отношения ЕС с Россией.

Все лидеры ЕС публично или в частном порядке выражали тревогу в связи с ситуацией с правами человека и главенством закона в Турции, но у них нет единого мнения по поводу реакции Евросоюза, писало издание.