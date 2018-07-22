Кто убедил Трампа отречься от слов о России?

Члены администрации Белого дома убедили президента США Дональда Трампа отказаться от сказанных в Хельсинки слов по поводу якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы, сообщают информационные агентства.
Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент Майкл Пенс провели совещание, чтобы убедить президента США отказаться от его заявления.
Кроме того, они ссылались на мнение видных конгрессменов, а также глав Госдепа и Пентагона Майкла Помпео и Джеймса Мэттиса, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Члены администрации заявили, что на пресс-конференции в Хельсинки глава государства зашел слишком далеко.
Во вторник Трамп отрекся от заявлений о невмешательстве России в выборы, несмотря на то, что днем ранее фактически согласился с доводами на этот счет российского президента Владимира Путина.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Трамп отказался от сказанного на пресс-конференции с Путиным.