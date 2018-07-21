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Трамп ослушался советников на встрече с Путиным
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Встреча с Путиным: Трамп не послушался своих советников 

Вести.Ru 1 час назад
Газета The Wall Street Journal опубликовала подробности подготовки президента США Дональда Трампа к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
≥≥ Служба безопасности Трампа решила проверить подаренный Путиным мяч
Помощники Трампа разработали план, по которому Трамп должен был использовать обвинение 12 предполагаемых российских разведчиков в личной беседе с Путиным и последующей пресс-конференции. Считалось, это обвинительное заключение Минюста США — веское доказательство манипуляций на выборах американского президента.
Однако, Трамп отринул "хорошо подготовленный план". "Он сделал ровно противоположное", — сказал источник газеты.
Как считает источник, желание Трампа улучшить отношения между Россией и США перевесило другие мотивы.
"Меня жестко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр с президентом Путиным. Раньше бы это назвали дипломатией. Лицемеры!", — позднее написал Трамп в Twitter.
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