Трамп ослушался советников на встрече с Путиным

Газета The Wall Street Journal опубликовала подробности подготовки президента США Дональда Трампа к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
Помощники Трампа разработали план, по которому Трамп должен был использовать обвинение 12 предполагаемых российских разведчиков в личной беседе с Путиным и последующей пресс-конференции. Считалось, это обвинительное заключение Минюста США — веское доказательство манипуляций на выборах американского президента.
Однако, Трамп отринул "хорошо подготовленный план". "Он сделал ровно противоположное", — сказал источник газеты.
Как считает источник, желание Трампа улучшить отношения между Россией и США перевесило другие мотивы.
"Меня жестко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добр с президентом Путиным. Раньше бы это назвали дипломатией. Лицемеры!", — позднее написал Трамп в Twitter.