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Киев решил отомстить России за Азовское море
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В Киеве рассказали о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов России 

RT на русском 1 час назад
Украина ведёт переговоры с Западом о введении санкций против черноморских портов России, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
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«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнёрами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он в эфире «112 Украина».
По его словам, санкционная волна в отношении Москвы растёт, а последнее рассмотрение в конгрессе США по расширению санкционного списка является «более чем адекватным ответом на все бесчинства России».
В начале июля Омелян предложил ввести санкции в отношении российских портов в Чёрном море.
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