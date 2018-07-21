Киев решил отомстить России за Азовское море

Украина ведёт переговоры с Западом о введении санкций против черноморских портов России, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнёрами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он в эфире «112 Украина».
По его словам, санкционная волна в отношении Москвы растёт, а последнее рассмотрение в конгрессе США по расширению санкционного списка является «более чем адекватным ответом на все бесчинства России».
В начале июля Омелян предложил ввести санкции в отношении российских портов в Чёрном море.