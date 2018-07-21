В США заявили о сделке Путина и Нетаньяху по Сирии

Появились сведения о сделке Путина и Нетаньяху по Сирии

По версии издания, Иерусалим в рамках договоренностей с Россией признает контроль Дамаска над территориями южной Сирии и начинает работу по реализацию соглашения о разъединении израильских и сирийских войск от 1974 года, устанавливающего границы, в районе которых должны находиться наблюдатели ООН , передает ТАСС

Москва , со своей стороны, убедит Тегеран не допускать подконтрольные ему войска на расстояние менее 80 км от границы с Израилем, утверждает издание.

Кроме того, по версии издания, Москва пообещала «не возражать», если израильские военные нанесут удар по иранским объектам на юге Сирии, «особенно если Иран разместит такие угрожающие Израилю вооружения, как, например, ракеты стратегического назначения или зенитные системы».

Издание утверждает, что одной из причин договоренностей Москвы и Иерусалима стала позиция Вашингтона, который «дал ясно понять, что не будет вторгаться в Южную Сирию», а «Трамп заявил, что его приоритет — вывод американских войск» из арабской республики.

Издание считает, что Трамп во время переговоров с Путиным в Хельсинки мог поддержать эту сделку.

Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе проблему урегулирования в Сирии