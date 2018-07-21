Ещё
В США заявили о сделке Путина и Нетаньяху по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились сведения о сделке Путина и Нетаньяху по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американское издание The Washington Post утверждает, что за неделю до саммита в Хельсинки между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были достигнуты договоренности по Сирии.
По версии издания, Иерусалим в рамках договоренностей с Россией признает контроль Дамаска над территориями южной Сирии и начинает работу по реализацию соглашения о разъединении израильских и сирийских войск от 1974 года, устанавливающего границы, в районе которых должны находиться наблюдатели ООН, передает ТАСС.
Москва, со своей стороны, убедит Тегеран не допускать подконтрольные ему войска на расстояние менее 80 км от границы с Израилем, утверждает издание.
Кроме того, по версии издания, Москва пообещала «не возражать», если израильские военные нанесут удар по иранским объектам на юге Сирии, «особенно если Иран разместит такие угрожающие Израилю вооружения, как, например, ракеты стратегического назначения или зенитные системы».
Издание утверждает, что одной из причин договоренностей Москвы и Иерусалима стала позиция Вашингтона, который «дал ясно понять, что не будет вторгаться в Южную Сирию», а «Трамп заявил, что его приоритет — вывод американских войск» из арабской республики.
Издание считает, что Трамп во время переговоров с Путиным в Хельсинки мог поддержать эту сделку.
Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе проблему урегулирования в Сирии
В тот же день Минобороны России и Израиля договорились о координации действий в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев не захотел проводить референдум в Донбассе по сценарию России Трамп обругал критиков добрых отношений с Путиным Россия и Франция объявили о совместном гуманитарном проекте в Сирии
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян210
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света309
Максакова в короткой юбке вызвала фурор10
Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»3
Россия «репетирует развал Украины»119
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение