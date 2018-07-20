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США и Украина отвергли идею референдума в Донбассе
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США и Украина отвергли идею референдума в Донбассе 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти США не рассматривают возможность поддержки референдума в Донбассе о статусе самопровозглашенных республик региона. Об этом РИА Новости сообщил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.
«Минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта в Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума. Кроме того, так называемый референдум, организованный в части Украины, которая не находится под контролем правительства, был бы нелегитимным», — пояснил он.
>> Путин предложил референдум в Донбассе
Идею проведения референдума в Донбассе отвергли и в Киеве. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что никаких референдумов на неподконтрольных украинским властям территориях не будет. О том, что проведение в этом регионе подобного плебисцита невозможно, заявил и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передают «Факты».
Предложение провести в Донбассе референдум принадлежит президенту России Владимиру Путину, сообщало 19 июля Bloomberg. По информации агентства, российский лидер рассказал об этой идее во время закрытой части встречи с дипломатами. Инициатива была предложена им президенту США Дональду Трампу на переговорах в Хельсинки.
Публично российский президент, не вдаваясь в подробности, говорил только о «новых идеях» урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, обсуждавшихся в финской столице. Киев, по данным источников, запросил у США информацию по этому вопросу.
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