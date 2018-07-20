Меркель рассказала об ответе на критику Трампа

Меркель рассказала, чем отвечает на критику Трампа

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, на заявления американского лидера она отвечает своими аргументами.

«Я принимаю это к сведению. Я не исследовала мотивы (Трампа. — RT), но я пытаюсь отвечать своими аргументами», — сказала она на встрече с журналистами.

Меркель добавила, что считает, учитывая тесные связи ФРГ с США, что странам необходимо обмениваться аргументам по спорным вопросам, включая торговый профицит Германии.