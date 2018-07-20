Меркель рассказала об ответе на критику Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, каким образом она отвечает на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, на заявления американского лидера она отвечает своими аргументами.
«Я принимаю это к сведению. Я не исследовала мотивы (Трампа. — RT), но я пытаюсь отвечать своими аргументами», — сказала она на встрече с журналистами.
Меркель добавила, что считает, учитывая тесные связи ФРГ с США, что странам необходимо обмениваться аргументам по спорным вопросам, включая торговый профицит Германии.
Ранее Трамп неоднократно критиковал власти ФРГ и, в частности, Меркель. Так он, например, заявлял, что Германия полностью зависит от России в энергетической сфере, и назвал такое положение дел неприемлемым.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные слова главы США.