Названа потраченная на саммит в Хельсинки сумма

Названа потраченная на саммит Путина и Трампа сумма

Финляндия потратила на саммит Путина и Трампа, по предварительной оценке, больше 4 млн евро; окончательная сумма будет названа осенью, передает Yle.

На оплату охраны, которая осуществлялась сотрудниками и срочниками Оборонительных сил Финляндии, было потрачено 400 тыс. евро. Еще 10 тыс. евро стоили сауна и раздача финской клубники и гороха аккредитованным журналистам.

«Помимо этого, крайне сложно подсчитать стоимость того, что многие чиновники из-за подготовки к саммиту вынуждены были отложить свои рутинные дела», — сказал представитель финского МИД Тапио Аалтонен.

Отмечается, что в международной политике сложилась практика, что страна-организатор оплачивает расходы на проведение мероприятия. При этом действует принцип взаимности, то есть расходы на прием финских государственных лиц оплачивает также принимающая сторона.

Основные расходы (около 2,7 млн евро) приходятся на МВД Финляндии. Из этой суммы 2 млн были потрачены на работу столичной полиции, остальное — на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы.

Оборонительные силы за помощь в охране мероприятия получат 400 тыс. евро, однако в этих расчетах не уточнена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

Второй по величине счет выставили министерству иностранных дел — 1 — 1,15 млн евро. Наибольшая часть суммы была потрачена на аренду Дворца «Финляндии» под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

Также МИД оплатил «часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов», что стоило 150 тыс. евро, сообщил начальник пресс-службы министерства Веса Хяккинен.

Канцелярия финского президента заплатит 250 тыс. евро. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, а также за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

Дешевле всего саммит обошелся администрации Хельсинки — город потратил на это около 200 тыс. евро.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщал, что расходы на российско-американский саммит взял на себя государственный совет страны.