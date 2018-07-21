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«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина
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«Лицемеры»: Трамп возмутился критикой СМИ из-за его встречи с Путиным 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
По словам Трампа, средства массовой информации США относятся к нему предвзято.
Американский президент Дональд Трамп отреагировал на критику СМИ США, которые увидели в его поведении якобы слишком мягкий подход во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Трампа, средства массовой информации США относятся к нему предвзято.
«Я встретил жестокую критику от фейковых СМИ за то, что был слишком добр с президентом Путиным. Раньше они могли бы назвать это дипломатией. Если бы я кричал и устрашал, я был бы слишком жесток», — возмутился президент США.
При этом Трамп призвал вспомнить, как отреагировали СМИ на его поведение во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, отметив, что тогда его подход назвали «слишком жестоким».
«Лицемеры!», — заключил американский лидер.
Ранее Трамп пригласил Путина прилететь в США.
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