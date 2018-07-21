«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина

«Лицемеры»: Трамп возмутился критикой СМИ из-за его встречи с Путиным

По словам Трампа, средства массовой информации США относятся к нему предвзято.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на критику СМИ США, которые увидели в его поведении якобы слишком мягкий подход во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

По словам Трампа, средства массовой информации США относятся к нему предвзято.

«Я встретил жестокую критику от фейковых СМИ за то, что был слишком добр с президентом Путиным. Раньше они могли бы назвать это дипломатией. Если бы я кричал и устрашал, я был бы слишком жесток», — возмутился президент США.

При этом Трамп призвал вспомнить, как отреагировали СМИ на его поведение во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном , отметив, что тогда его подход назвали «слишком жестоким».

«Лицемеры!», — заключил американский лидер.

Ранее Трамп пригласил Путина прилететь в США.