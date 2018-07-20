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Умер 100-летний сценарист фильмов Куросавы
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Умер 100-летний сценарист фильмов Куросавы 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Сценарист Шинобу Хашимото скончался в возрасте 100 лет, сообщает The Hollywood Reporter.
Хашимото умер в своем доме в Токио от пневмонии. Он создал сценарии для легендарных фильмов Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон", ставший первой лентой по его сценарию.
Всего Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до недавних лет, прекратив активную деятельность после инсульта. Он также снял три фильма, в частности, "Я хочу быть моллюском" (1959),.
Множество сценариев Хашимото были переосмыслены Голливудом. В частности, "Семь самураев" 1954 года вдохновили режиссера Джона Стерджеса на вестерн "Великолепная семерка" (1960), в 2016 году, в свою очередь, переживший ремейк от Антуана Фукуа.
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