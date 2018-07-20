Умер 100-летний сценарист фильмов Куросавы

Сценарист Шинобу Хашимото скончался в возрасте 100 лет, сообщает The Hollywood Reporter

Хашимото умер в своем доме в Токио от пневмонии. Он создал сценарии для легендарных фильмов Акиры Куросавы , включая "Семь самураев" и "Расемон", ставший первой лентой по его сценарию.

Всего Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до недавних лет, прекратив активную деятельность после инсульта. Он также снял три фильма, в частности, "Я хочу быть моллюском" (1959),.