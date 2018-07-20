Нужно ли России извиняться перед Афганистаном

России Посол Афганистана Абдул Каюм Кучай заявил, что его страна ждёт извинений от нашей — за ввод войск, за разрушения инфраструктуры, за поддержку «антинародного режима». Ранее этот человек позволял себе еще более возмутительные реплики в отношении России. Как теперь должна поступить российская дипломатия?

Во время встречи в Госдуме с фракцией ЛДПР Абдул Каюм Кучай заявил, в частности, следующее:

«Мы заинтересованы, чтобы наши отношения развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году… В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство было не самостоятельным, а марионеточным».

Второй ошибкой СССР, по словам Кучая, стал ввод советских войск, в результате которого «погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат», а «вся инфраструктура страны была разрушена».

«Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений», — резюмировал дипломат.

Почему-то это беспрецедентное и переполненное претензиями высказывание не вызвало заметной реакции российских официальных лиц. Фракция ЛДПР, лидер которой — Владимир Жириновский — регулярно выступает с решительными внешнеполитическими заявлениями, промолчала. Смоленская площадь тоже проигнорировало слова афганского посла при том, что Мария Захарова обычно не пропускает аналогичные претензии, выдвигаемые представителями других государств.

Единственный, кто отреагировал на слова Кучая — спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

«Конечно, нет, Россия не будет никому приносить извинения. Советское правительство признало новое руководство Афганистана и строило с ним нормальные отношения. Ввод войск был потом — в результате действий, которые предпринимались против этого правительства. Кроме удивления и недоумения, это заявление ничего не вызывает», — заявил он агентству «Спутник».

Опыт и квалификация Кабулова сомнению не подлежат. Он занимается дипломатической работой более 40 лет, в Афганистане — с 1983 года, 1990-е вел переговоры с Талибаном , а с 2004-го по 2009-й занимал пост российского посла в Кабуле . И Кабулов прав: удивление и недоумение — это основные чувства, которые возникают в ответ на заявление афганского посла. Заодно вспоминается известный мем с народной артисткой РФ Лией Ахеджаковой:

«Простите нас за всё…»

При этом Кабулов назвал основную причину, по которой России не за что извиняться — ввод войск был осуществлен по просьбе законного афганского руководства. На тех же самых основаниях российские войска сейчас действуют в Сирии

Помимо основной причины, есть и множество дополнительных. СССР оказывал не только военную помощь законной власти Афганистана, но и гуманитарную помощь — афганскому населению. Москва оплатила строительство тысяч километров дорог и сотен промышленных предприятий. На орбитальную станцию «Мир» Был отправлен первый и единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд. Причем советская помощь начала поступать в Афганистан задолго до 1979 года и не сразу прекратилась после вывода войск в 1989-м.

Словом, СССР «обидел» Афганистан в полном соответствии с анекдотом:

«Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры».

Кстати, общий объем долга Афганистана перед СССР и Россией составил 11 миллиардов долларов. В 2007 году этот долг был прощен.

Советский Союз не разрушал инфраструктуру Афганистана, а создавал её. Ее разрушали сами афганцы, воевавшие на стороне моджахедов при активной поддержке Пакистана США . Но уничтожившие Демократическую республику Афганистан в 1992 году моджахеды недолго продержались у власти — в 1996-м она перешла к талибам.

После теракта 11 сентября 2001 года, осуществленного преимущественно гражданами Саудовской Аравии , приютивший Осаму Бин Ладена ежим талибов был ликвидирован военным путем. С тех пор в стране идёт гражданская война с участием сил НАТО . Инфраструктура восстанавливается — и тут же вновь разрушается. Те же США регулярно наносят удары по гражданским объектам — и иногда действительно извиняются.

Но обвинять СССР в разрушении афганской инфраструктуры через почти 20 лет после вывода войск — идея столь же парадоксальная, сколько и наглая. Непонятно, почему бы заодно не обвинить Британию, разрушавшую афганскую инфраструктуру еще в XIX веке, когда был ранен в ногу доктор Джон Ватсон.

Посол Абдул Каюм Кучай немолод — ему 77 лет и он близкий родственник (дядя) действующего президента Афганистана Ашрафа Гани . Скорее всего, это родство и позволило Кучаю удержаться на своем посту после предыдущего скандала, когда он обвинил Россию и Таджикистан в организации наркотрафика из Афганистана.

«Во время встречи с одним высокопоставленным российским чиновником я сказал ему, что в Афганистане выращивают наркотики, но за этим стоите вы (русские) и таджикская мафия. У меня есть достоверные данные из разных источников, — заявил посол в интервью в январе 2017 года. — Таджикистан — это маленькое государство, где проживают менее 5 миллионов человек, из которых один миллион — русские. В этой стране культура — русская, официальный язык — русский. Таджики не имеют право писать на своем родном языке, они даже изменили свою письменность. В Таджикистане активно действует мощная мафия».

Отметим, что в своей «экспертной оценке» посол оперирует давно устаревшими и откровенно фантастическими данными. Население Таджикистана было менее 5 млн человек в 1988 году, и с тех пор неуклонно росло. Сейчас в республике, по официальным данным, живет 9 млн человек, несмотря на все войны и массовый отхожий промысел в России и других странах СНГ.

Русских в 1989 году в Таджикистане было около 400 тысяч, но после начала гражданской войны в 1992-м подавляющее большинство уехали. По последним данным, в стране живет не более 35 тысяч русских.

Пишут таджики на своем родном языке — таджикском, но кириллицей. Родной язык посла Кучая — дари — тоже использует не «родную», а персидскую письменность, которая, в свою очередь, была создана на основе арабской. Чем кириллица хуже — вопрос открытый.

«Мощная мафия» в автократичном и небогатом Таджикистане — это тоже что-то из разряда фантастики.

После этого интервью в афганском Сенате поднимался вопрос об отзыве посла. Сенатор Ахмадшах Рамазон в интервью «Известиям» , в частности, заявил:

«Высказывания господина Абдул Кучая недопустимы. Таджикистан и Россия — одни из самых близких стран для Афганистана. У нас самые добрые отношения с этими государствами. Он оскорбил Таджикистан. Высказывания господина посла являются его личным мнением, и он сам себя подставил. Это не позиция ни афганского государства, ни парламента, ни народа Афганистана».

Станет ли новый скандал достаточно громким сигналом президенту Афганистана о том, что его дяде пора на пенсию или на другую работу, максимально далекую от дипломатии, неочевидно.