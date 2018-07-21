Россия «репетирует развал Украины»

Климкин обвинил Россию в «репетиции развала Украины»

По его словам, референдум невозможен с политической и юридической точки зрения.

"Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся", — заявил Климкин.

Кроме того, глава МИД Украины добавил, что не верит в честное волеизъявление жителей юго-востока страны, если референдум пройдет "под давлением" России.

"Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации", — написал Климкин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие на совещании Путина с послами и постоянными представителями Москвы, сообщило, что российский лидер на встрече в Хельсинки якобы предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.