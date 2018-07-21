Трамп снова попался

Президент США, как сообщил его адвокат Рудольф Джулиани , решил не пользоваться своим правом и настаивать на конфиденциальности информации, которой клиент делится со своим адвокатом.

«Эта запись уже всплыла, поэтому нет смысла что-то оспаривать», — сказал Джулиани.

Запись подтверждает, что Трамп не делал ничего незаконного, уверен адвокат.

Федеральные прокуроры штата Нью-Йорк раздобыли аудиозапись в ходе обысков в офисе и номере отеля Коэна. Минюст сейчас ведет дело в отношении юриста о нарушении банковского законодательства и закона о выборах.

Сама запись еще не была предъявлена общественности, но источники, близкие к следствию, рассказали ABC News, что в разговоре Коэн и Трамп обсуждают план выкупа прав на историю романа модели Playboy Карен Макдугал и будущего президента США у таблоида National Enquirer, которые Макдугал продала им ранее. По словам источника, Коэн озвучивает сумму — 150 тысяч долларов, и там четко слышно, как Трамп просит проверить, что платеж правильно оформлен и задокументирован. Впрочем, позже выяснилось, что деньги так и не были переведены, а история так и не была опубликована.

О романе Трампа и модели Playboy СМИ написали в феврале этого года. О связи с миллиардером рассказала сама 47-летняя Макдугал. Ее подробная исповедь появилась в журнале The New Yorker, текст занял восемь страниц. Трамп и модель познакомились еще в 2006 году в особняке Playboy, вскоре после того, как у Дональда и Мелании родился сын.

Рассказать о своих отношениях с Трампом звезда Playboy решила сразу после того, как выяснилось, что тот же Майкл Коэн заплатил еще одной бывшей любовнице президента порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их интимной связи. Права поведать свою историю миру Дэниэлс теперь добивается через суд.

Историю с аудиозаписью сразу подхватили СМИ и политические оппоненты Трампа. Однако, несмотря на весь шум, президенту пока ничего не угрожает, считает известный политический обозреватель Мэттью Дауд:

«Я не думаю, что появление этой записи будет иметь какой-то политический эффект. Сейчас Дональд Трамп сохраняет поддержку со стороны республиканцев и отсутствие таковой со стороны демократов. Не думаю, что фундаментально здесь что-то изменится, пока не закончится расследование Мюллера и он не представит свои доказательства. С политической точки зрения Дональд Трамп сейчас находится ровно на той же точке, на которой он был сразу после инаугурации».

Оснований для предъявления серьезных обвинений нет. Да, разговор состоялся всего за два месяца до выборов президента США. И да, Трамп, тогда кандидат в президенты, пытался избежать огласки своих похождений. Но вряд ли этого достаточно, чтобы его положение сильно пошатнулось, рассуждает американист Михаил Таратута

«Если вы ожидаете от своего президента высокого морального облика, этой моральной высоты, на которую всегда так претендовал, например, Обама, и вдруг выясняется, что у него любовница, это катастрофа, это скандал. А Трамп никогда не претендовал на моральную высоту. Он пришел к власти уже с большими скандалами как раз на почве своих любовных похождений, своего отношения к женщинам, очень сексистского. По законам жанра должно быть что-то новое, что поразило бы или шокировало публику и как-то изменило ее настроение».

Однако главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что история с пленками Коэна о романе Трампа и модели Playboy запросто может оказаться последней каплей, которая приведет к потере нынешним президентом США власти. И импичмент для этого необязателен — конституция предусматривает и другие механизмы, поясняет Васильев:

«Есть 25-я статья американской конституции, сейчас противники Трампа пытаются ее задействовать. Если вице-президент, если старший руководитель администрации, значительная часть министров обратится с письмом в сенат о недееспособности президента, сенат этот вопрос может рассмотреть и принять соответствующие меры, чтобы власть была передана вице-президенту».