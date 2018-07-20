Ещё
В Турции задержали дочь чеченского чиновника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции задержали дочь чеченского чиновника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Daily Sabah
В Стамбуле в ходе антитеррористического рейда задержали пять человек, в том числе дочь бывшего главы УФМС Чечни Седу Дудуркаеву. Об этом пишет Daily Sabah.
Отмечается, что в числе задержанных двое сыновей мужа Дудуркаевой — командира запрещенной в России террористической организации Абу Умара Шишани (настоящее имя — Таркан Батирашвили).
В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложил руководителю республиканского управления ФМС Асу Дудуркаеву написать рапорт об увольнении из-за жалоб на работу ведомства и из-за того, что его дочь уехала в Сирию и «находится там среди бандитов, проливающих кровь мирных граждан».
Позже стало известно, что Дудуркаев пытался вернуть свою дочь в Россию, однако ему это не удалось.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе64
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам460
Украина готовится к «возвращению» Донбасса24
Украине грозит крах от возможных санкций РФ8
Видео
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение