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Глава разведки США удивился приглашению Путина в Вашингтон
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Глава разведки США удивился приглашению Путина в Вашингтон 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb
Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс пришел в удивление, когда ему сообщили о намерении Белого дома пригласить осенью в Вашингтон президента РФ Владимира Путина.
"Повторите. Я не ослышался? Я не ослышался? Окей. Это будет нечто особенное", — сказал он со смехом, когда модератор сессии с его участием на Аспенском форуме прочитала ему сообщение об этом.
По словам Коутса, он не знал о готовящемся приглашении.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс написала в Twitter, что президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью и обсуждение этого уже ведется.
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