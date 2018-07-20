Глава разведки США удивился приглашению Путина в Вашингтон 

Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс пришел в удивление, когда ему сообщили о намерении Белого дома пригласить осенью в Вашингтон президента РФ Владимира Путина.
"Повторите. Я не ослышался? Я не ослышался? Окей. Это будет нечто особенное", — сказал он со смехом, когда модератор сессии с его участием на Аспенском форуме прочитала ему сообщение об этом.
По словам Коутса, он не знал о готовящемся приглашении.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс написала в Twitter, что президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью и обсуждение этого уже ведется.