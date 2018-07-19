В Индии убивают при помощи WhatsApp

Технический прогресс добрался до самых бедных деревень Индии , но не смог изменить мировоззрение живущих там людей, а лишь поспособствовал росту насилия. Если в городах страны популярный мессенджер WhatsApp помогает людям общаться друг с другом, то в сельской местности его используют для жестоких самосудов и убийств.

Во многих индийских деревнях до сих пор нет доступа к чистой воде, квалифицированной медицинской помощи и даже к начальному образованию. Зато там появились мобильные телефоны и беспроводной интернет. По данным сотовых операторов, в стране свыше миллиарда абонентов. Индийский рынок WhatsApp считается самым крупным в мире и насчитывает почти 200 миллионов пользователей, в ближайшие три года мессенджер планирует подключить ещё 300 миллионов человек.

Интернет и работающие в нём сервисы упрощают доступ к информации, но не способны научить правильно понимать прочитанное, а тем более изменить укоренившиеся веками правила жизни. В 2014 году в штате Западная Бенгалия 20-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию в наказание за то, что встречалась с «чужаком» — жителем соседней деревни. Совершить возмездие отдали приказ местные старейшины, и 12 мужчин вызвались утвердить «справедливость». Сейчас помимо слов старейшин толчком к действию стали сообщения в WhatsApp.

По данным индийской полиции, страну захлестнула волна самосудов, за последние три месяца их жертвами стали по крайней мере 17 человек. Сеть завалили вирусные сообщения о якобы похищенных, изнасилованных и убитых детях. Сообщения сопровождаются призывами покарать виновников. В Индии многие сельские жители не умеют читать, но WhatsApp позволяет пересылать видеоролики и голосовые записи, которые и становятся причиной народных волнений. Симптоматично, что из распространяемых сообщений невозможно понять, кто эти злодеи, похищающие детей. В итоге под самосуд возмущённой общественности попадают случайные люди, приехавшие по делам в жаждущую крови деревню.

Одними из последних пострадавших от самосуда стали 32-летний программист Мохаммад Салман и его двое друзей. Трое мужчин навещали родственников в деревне Хандикере в штате Карнатака. По пути они встретили попрошайничающих детей и дали им шоколадку. В ближайшем селе Мурки на них набросилась толпа примерно из 200 человек. Селяне вначале требовали от мужчин сознаться, скольких детей они похитили, а потом начали избивать. Последнее, что помнит программист Салман, это как его друга Мохаммада Азама утащили с петлёй на шее. Позже стало известно, что Азам скончался от полученных травм. Ему и второму другу удалось выжить благодаря прибывшей полиции, которой пришлось буквально с боем вырывать пострадавших у разъярённой толпы.

Сотрудники правоохранительных органов рассказывают, что иногда им приходится сталкиваться с ситуациями, когда в линчевании участвуют сразу тысячи человек, и полицейские просто не имеют физической возможности спасти подвергшихся расправе людей. После многие участвовавшие в самосуде деревенские жители сожалеют о содеянном. Деревня Мурки, в которой напали на программиста и его друзей, ранее считалась довольно мирной, полицейские там сталкивались только с обычными бытовыми ссорами и пьяными драками. Как рассказал старейшина деревни Раджендар Патил, сейчас половина из 5000 жителей вынуждены были бежать из домов, опасаясь ареста.

Власти Индии в самосудах обвинили WhatsApp. Они потребовали от администрации мессенджера следить за распространяемым контентом и впредь не допускать в сети провокационных сообщений. «Глубокое неодобрение таких событий было передано высокопоставленному руководству WhatsApp, и им было рекомендовано принять необходимые меры по исправлению положения», — говорится в заявлении министерства электроники и информационных технологий Индии.

Руководители индийского филиала компании сказали, что шокированы расправами не меньше властей, но были вынуждены выпустить бумажную инструкцию, которая была напечатана многими газетами. В WhatsApp, видимо, поняли, что рассказывать о том, как в принципе недопустимо устраивать самосуд, и призывать деревенских жителей к милосердию бессмысленно. Потому сосредоточились на перечислении правил, как отличить правдивую информацию от фейка. Людям советуют смотреть на источник новости, сверять её с информацией на других ресурсах, осторожно распространять сообщения. Однако подействуют ли призывы на тех, кто не умеет читать и привык доверять размытым фотографиям, — вопрос.