Politico: Мишель Обама запустит агитационную кампанию к промежуточным выборам в США

Бывшая первая леди США Мишель Обама планирует включиться в промежуточные выборы в США с агитационной кампанией. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на свои источники.

Отмечается, что кампания будет направлена на агитацию избирателей принять участие в голосовании. Проект, получивший название "Когда мы все голосуем", будет беспартийным, добавляет Politico. Экс-первая леди США также намерена привлечь к кампании таких знаменитостей, как актер Том Хэнкс , певец Тим Макгроу , баскетболист Крис Пол и другие. Группа будет зарегистрирована как некоммерческая организация, отделенная от фонда Обамы.

Politico пишет, что такое решение является результатом "месяцев тайных разговоров и планирования, полных неудачных попыток и неопределенности". По словам нескольких источников издания, Мишель Обама появится на публичных мероприятиях по всей стране осенью. Промежуточные выборы в США должны состояться в ноябре текущего года.