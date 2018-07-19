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Президент Хорватии нашла «братьев по оружию»
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Президент Хорватии считает албанцев «братьями по оружию» 

RT на русском 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович полагает, что албанцы являются «братьями по оружию» хорватов со времён конфликтов, которые происходили в 1990-х годах в бывшей Югославии.
«Мы были буквально братьями по оружию ещё до того, как в 2009 году вступили в НАТО. Многие албанцы пожертвовали свои жизни за Хорватию и верьте мне — Хорватия этого не забудет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Хорватии.
В ходе визита в Тирану Грабар-Китарович также поддержала евроинтеграцию Албании.
«Хорватия решительно поддерживает европейскую интеграцию Албании и приветствует прогресс, достигнутый в выполнении критериев членства в ЕС», — добавила она.
Ранее в ЕС сообщили, что переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии начнутся в 2019 году.
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