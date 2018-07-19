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Дознание по делу в Эймсбери перенесли на 2019 год
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Дознание по смерти британки в Эймсбери возобновится 16 января 

RT на русском 19 июля 2018
Фото: Reuters
Представитель офиса коронера Уилтшира сообщил, что дознание по делу о смерти Дон Стёрджесс, которая пострадала от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери продолжится 16 января 2019 года.
«Слушания сегодня были очень короткими, следующее заседание запланировано на 16 января», — приводит РИА Новости слова представителя офиса коронера.
Отмечается, что результаты вскрытия Стёрджесс пока не обнародованы.
Ранее сообщалось, что команда специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) развёрнута для помощи в определении природы вещества, которым в Эймсбери были отравлены два гражданина Великобритании.
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