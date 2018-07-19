«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США

Как психолог объяснил реакцию Меланьи Трамп на рукопожатие Путина

Выражение лица первой леди США Меланьи Трамп после рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным неожиданно стало одной из самых популярных тем, обсуждаемых в соцсетях после прошедшей 16 июля в Хельсинки встречи российского и американского лидеров. После того, как в твиттере был опубликован видеоролик, на котором Меланья Трамп резко меняется в лице, пожав руку российскому президенту, пользователи соцсетей решили, будто на лице супруги Дональда Трампа отразился плохо скрываемый ужас — и сочли, что вызвал его именно Владимир Путин.

Однако есть и другие мнения. Так, частнопрактикующий психолог из России Олег Сергиенко считает, что причина напряженности, с которой держалась Меланья Трамп, кроется в том, что она несчастна в семейной жизни.

«Я конечно, как говорится, не сторож президенту США, но, судя по тому, что я вижу по телевидению и в интернете, у них с Меланьей явно есть внутрисемейные проблемы. Из-за этого она, возможно, просто боится сорваться на публичном мероприятии и подвести своего импульсивного мужа», — цитирует Сергиенко ФАН.

Психолог отметил также небрежность, с которой Дональд Трамп бросил жене футбольный мяч, подаренный ему российским президентом.

«Мне кажется, эту женщину просто запугали, — считает Сергеенко. — Не хочу быть излишне категоричным, но, по-моему, президент США недостаточно уважительно относится к своей жене, которая своей красотой и умением одеваться могла бы сильно поправить его имидж».

Это не первый раз, когда выражение лица Меланьи Трамп, ее жесты и манера держаться на публичных мероприятиях становятся темой для обсуждения. В конце апреля наблюдатели заметили, что во время государственного визита в США президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит Макрон Трамп, встречая французскую президентскую чету, попытался взять жену за руку, но она резко отдернула пальцы.

Пользователи соцсетей и эксперты сочли это признаком охлаждения между супругами и связали его со скандалом, разразившимся в середине января. Тогда порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала о том, что у нее была связь с Трампом в то время, когда он уже был женат на Меланье.

Отстраненность Меланья Трамп действительно стала проявлять после того, как Сторми Дэниэлс заявила, что теперь уже бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выплатил ей $130 тысяч за молчание об их связи. После этого стало известно и еще об одном эпизоде из личной жизни американского президента — в браке в Меланьей Трамп он также вступил в связь с моделью Playboy Карен Макдугалл. Меланья Трамп никогда не комментировала все эти сообщения, однако, по оценкам наблюдателей, ее поведение говорит о том, что между супругами произошел разлад.

После разразившегося в середине января скандала Меланья Трамп впервые появилась на публике 31 января — на ежегодном обращении президента США к конгрессу с речью «О положении страны». Тогда первая леди США прибыла в Конгресс раньше супруга на отдельном автомобиле в компании приглашенных ею самой гостей. Во время мероприятия выражение ее лица радикально менялось: она широко улыбалась, но время от времени улыбка спадала с ее лица, и на нем отражалась глубокая печаль и усталость.

После выступления Трампа в Конгрессе 31 января Джо Наварро, психолог и эксперт по языку тела, отметил в разговоре с изданием HuffingtonPost, что Меланья Трамп иногда ведет себя совсем не так, как все предыдущие первые леди США.

«Не то, чтобы она держалась стоически, хотя она часто так делает. В ней чувствовалась почти боль. Она стояла и аплодировала почти механически, совсем не проявляя какую-то живость. Это может говорить о психологическом дискомфорте и эмоциональной боли», — предположил Джо Наварро.

Впрочем, еще до скандала со Сторми Дэниелс публика замечала, что с выражением лица Меланьи Трамп что-то не так.

Это началось еще в день инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года. Тогда пользователи соцсетей заметили, как Меланья Трамп широко улыбнулась мужу, стоя на платформе в ожидании его выступления, однако едва он отвернулся от нее, улыбка резко спала с ее лица, и оно обрело мрачное выражение.

«Меланья, моргни два раза, если тебе нужна помощь», — пошутил тогда один из пользователей твиттера.

Шутка быстро стала популярной — и в сети развернулась кампания (тоже, разумеется, шуточная) под хэштегом #freeMelania (#ОсвободитеМеланью). Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что супруга вновь избранного президента держится отстраненно и практически улыбается, сделав вывод, что она глубоко несчастна, еще за год до скандала со Сторми Дэниэлс.