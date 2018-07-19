Лавров отменил визит в Грецию 

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию в нынешней ситуации утрачивает актуальность, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов, добавив, что Москва также приняла решение о высылке греческих дипломатов.
«Думаю, что в нынешней ситуации это утрачивает актуальность, по крайней мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре», — передает ТАСС слова дипломата.
Сроки и количество греческих дипломатов, которых вышлет Москва, пока неизвестны.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом и чушью данные СМИ о том, что Лавров будто бы угрожал греческому коллеге заблокировать в СБ ООН соглашение о новом названии Македонии. Захарова также заявила о непричастности России к финансированию протестов в Македонии, на что ранее намекнул македонский премьер Зоран Заев. МИД Греции обиделся на жесткие заявления Марии Захаровой.