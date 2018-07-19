Лавров отменил визит в Грецию

«Думаю, что в нынешней ситуации это утрачивает актуальность, по крайней мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре», — передает ТАСС слова дипломата.

Сроки и количество греческих дипломатов, которых вышлет Москва, пока неизвестны.