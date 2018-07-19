Ещё
Лавров отменил визит в Грецию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров отменил визит в Грецию 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию в нынешней ситуации утрачивает актуальность, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов, добавив, что Москва также приняла решение о высылке греческих дипломатов.
«Думаю, что в нынешней ситуации это утрачивает актуальность, по крайней мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре», — передает ТАСС слова дипломата.
Сроки и количество греческих дипломатов, которых вышлет Москва, пока неизвестны.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом и чушью данные СМИ о том, что Лавров будто бы угрожал греческому коллеге заблокировать в СБ ООН соглашение о новом названии Македонии. Захарова также заявила о непричастности России к финансированию протестов в Македонии, на что ранее намекнул македонский премьер Зоран Заев. МИД Греции обиделся на жесткие заявления Марии Захаровой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине предложили заминировать Азовское море Украина запросила в США разъяснений из-за встречи Путина и Трампа Глава ФБР отказался считать расследование Мюллера охотой на ведьм
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО180
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей264
Убийцу подлодок впервые показали на видео77
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»47
Пока вы спали: россиянам вернут накопления95
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение