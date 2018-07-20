Украине грозит крах от возможных санкций РФ

Политолог предрек крах Украине от возможных санкций РФ

По словам эксперта, санкции — это «инструмент, который бьет».

От возможных санкций, которые может ввести Россия , экономика Украины проиграет. С таким заявлением выступил политолог Павел Рудяков в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы проиграем. Санкции бьют по тому, против кого они введены. Насколько весомыми будут эти потери, надо будет смотреть список субъектов хозяйствования», — отметил Рудяков.

Ранее стало известно, что Россия в ближайшее время может ввести зеркальные санкции в отношении Украины.