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Украине грозит крах от возможных санкций РФ
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Политолог предрек крах Украине от возможных санкций РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам эксперта, санкции — это «инструмент, который бьет».
От возможных санкций, которые может ввести Россия, экономика Украины проиграет. С таким заявлением выступил политолог Павел Рудяков в эфире телеканала «112 Украина».
«Мы проиграем. Санкции бьют по тому, против кого они введены. Насколько весомыми будут эти потери, надо будет смотреть список субъектов хозяйствования», — отметил Рудяков.
Ранее стало известно, что Россия в ближайшее время может ввести зеркальные санкции в отношении Украины.
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Комментарии1  Ещё 18 источников 
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