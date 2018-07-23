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Макрон реорганизует свой офис из-за советника
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Макрон реорганизует свой офис из-за скандала с советником 

Газета.Ru 23 июля 2018
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон реорганизует свой офис из-за скандала с советником Александром Беналлой, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту.
По словам источника, Макрон 22 июля провел встречу с рядом членов правительства для обсуждения этой возможности.
"Президент сказал, что поведение Александра Беналлы было неприемлемым и шокирующим, и что он (Макрон — "Газета.Ru") не может допустить, чтобы кто-то из его окружения был выше закона", — подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что Беналла был задержан за применение насилия в отношении участника демонстрации. Также была запущена процедура увольнения советника.
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