Макрон реорганизует свой офис из-за советника

Макрон реорганизует свой офис из-за скандала с советником

Президент Франции Эммануэль Макрон реорганизует свой офис из-за скандала с советником Александром Беналлой, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту.

По словам источника, Макрон 22 июля провел встречу с рядом членов правительства для обсуждения этой возможности.

"Президент сказал, что поведение Александра Беналлы было неприемлемым и шокирующим, и что он (Макрон — "Газета.Ru") не может допустить, чтобы кто-то из его окружения был выше закона", — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что Беналла был задержан за применение насилия в отношении участника демонстрации. Также была запущена процедура увольнения советника.