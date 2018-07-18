В школах Днепра проведут «идеологическую чистку»‍

Мэр Днепра пообещал увольнять директоров школ за «любовь к России»

В украинском городе Днепр среди директоров школ будет устроена своеобразная «идеологическая чистка» — посты не будут занимать люди, которые за последние четыре года где-либо высказывали слова поддержки России или самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов. По его словам, он три года собирал досье на директоров и завучей городских школ. Он также предупредил директоров о тщетности подачи исков в суд.

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов уволит директоров городских школ, которые за последние четыре года где-либо высказывали слова поддержки России или самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. По его словам, он давно собирает информацию об убеждениях преподавателей в своем городе.

«Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался. «Подлинное искусство воина это уметь ждать», — написал чиновник в фейсбуке.

Глава города уточнил, что под ограничительные меры может попасть до трети претендентов.

«В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ. Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину , а в «Одноклассниках» — за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу», — пообещал Филатов.

При этом он пожаловался на отсутствие широких возможностей по выявлению «идеологически неправильных» директоров.

«Я не СБУ и у меня нет сотен аналитиков и оперативников. Я не киберполиция и у меня нет никаких технических возможностей. Я не штатный национал-патриот и не хожу по улицам с красно-черным флагом. Я не депутат и не клянусь в телевизоре в любви к своей стране. Я просто знаю, что я должен делать», — пояснил чиновник.

Он добавил также, что подача жалоб со стороны жителей города ни к чему не приведет.

«Юридически безукоризненно. Без возможности восстановиться по суду. Ведь мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения. Лучше просто не подавайтесь на конкурс. Ведь рукописи не горят», — резюмировал Филатов.

В прошлом месяце украинское министерство образования и науки (МОН) было вынуждено признать провал очередного раунда широко разрекламированной школьной реформы.

Сообщалось, что доведенные до отчаяния невозможностью определить ребенка в желаемое среднее учебное заведение, родители идут на подделку документов и открытую дачу взяток, а педагоги вынуждены проводить соответствующую жеребьевку — как среди будущих первоклассников, так и среди потенциальных выпускников.

В ряде регионов высказали недовольство введенными МОН положениями — дошло до пикетов у зданий местных администраций и даже столкновений противников реформы с полицией.

Как утверждали независимые эксперты, при этих условиях в сентябре первый звонок не прозвенит для десятков тысяч детей, передает ФАН.

Так, отец шестилетней Анечки киевлянин Михаил Топчий подал в суд на руководство одной из столичных школ. Юрист по образованию, он возмутился процедурой приема в первый класс, которой была подвергнута его дочь.

Сначала девочке предложили сложный психологический тест, затем ей пришлось доказывать свое умение играть на фортепиано и, наконец, ее заставили принять участие в лотерее на право считаться ученицей образовательного учреждения.

Стоить отметить, что на одном из специализированных форумов в украинском сегменте интернета появились посты, авторы которых предлагали приобрести возможность обучения ребенка в той или иной школе на интернет-аукционе. По некоторым данным, дельцам удалось продать не менее двухсот «лотов».

В мае нынешнего года сообщалось, что студенты Сумского государственного педагогического университета прошли практику в Крыму . Такое решение было принято руководством вуза.

Как сообщил ректор высшего учебного заведения Юрий Лянной, студенты, обучающиеся по специальности «Туризм», находились на полуострове с 27апреля по 7 мая. По словам ректора, поездка была согласована с СБУ.

Однако в СБУ эти сведения не подтвердили. Как заявила журналистам официальный представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, действующим законодательством Украины не предусмотрена выдача разрешений студентам для практики в Крыму.

Ранее российский полуостров посетили школьники из Одесской области. На Украине действия руководства школы также были подвергнуты критике, передает НСН.