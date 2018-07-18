Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке

Почему президенты США ругаются с американским разведсообществом

Американские СМИ обвиняют президента США Дональда Трампа в том, что он не верит данным собственных спецслужб в деле о «вмешательстве» России в президентские выборы. Глава Белого дома был даже вынужден заявить, что якобы оговорился, когда заявил об этом на пресс-конференции с Владимиром Путиным 16 июля. У Трампа сложные и даже враждебные отношения с разведывательным сообществом. Какими они были у его предшественников — в материале «Газеты.Ru»

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 16 июля в Хельсинки , оказался для последнего неудачным. СМИ и критики Трампа обвинили его чуть ли не в государственной измене. Причина тому — его заявление, которое американская пресса интерпретировала так, будто глава Белого дома больше доверяет президенту Путину, чем своим собственным разведслужбам.

Речь шла о «российском вмешательстве» в американские выборы. Президент США заявил: Путин вновь уверил его в том, что этого не было. И это вызвало настоящую бурю.

На основании этих слов противники Трампа сделали выводы, что он не доверяет собственной разведке.

Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден дезавуировать свои слова: «Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]… И не было никакого сговора [с Россией]», — заявил Трамп.

Президент отдельно подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в выводах американской разведки и что он им «доверяет».

Трамп действительно находится в сложных и даже враждебных отношениях с разведывательным сообществом, которое всегда было одним из краеугольных камней американской государственности. Их донесения ложатся на стол президенту, на основании их данных принимаются ключевые решения.

Но, как напоминают профессионалы разведслужб, Трамп был всегда далек от этого, он никогда не работал в конгрессе, где мог присутствовать на слушаниях комитета по разведке, и в первый раз познакомился с информацией разведслужб, лишь когда уже стал президентом США.

Однако к моменту инаугурации у Трампа уже сложилось собственное мнение о разведсообществе, которое нельзя назвать позитивным.

Президент США считает, что американские разведагенства — это часть так называемого «глубинного государства», которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Во время одной из дискуссий в Институте Аспена (Вашингтон) бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что такие взгляды Трампа отражают определенные настроения американского общества — разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.

Правда, если взгляды Трампа на американское разведсообщество действительно выглядят конспирологическими, он не первый глава Белого дома, который по разным вопросам входил в клинч с американским разведсообществом.

Одним из них стал Джон Кеннеди , отношения которого с главной разведкой США — ЦРУ — были не слишком доверительными. Так, после того как подготовленная ЦРУ операция по вторжению на Кубу , известная как «Залив свиней», провалилась, рассерженный Кеннеди уволил главу ЦРУ Аллена Даллеса.

Позже стало известно, что Даллес, чья фамилия на слуху у многих в России из-за якобы существовавшего «плана Даллеса» по уничтожению СССР, вводил президента в заблуждение относительно Кубы.

Как оказалось, операция по вторжению на Кубу была подготовлена из рук вон плохо, однако Даллесу покровительствовал предыдущий президент США Дуайт Эйзенхауэр . Именно он, как считают специалисты, закрыл глаза на проблемы с организацией операции и дал ей зеленый свет.

После кубинского фиаско импульсивный Кеннеди даже пообещал разорвать организацию в клочья, однако сменил гнев на милость, когда разведка собрала ценные сведения о советских ракетах на Кубе.

В конфликт с главой ЦРУ Ричардом Хелмсом входил и известный своим крутым нравом президент США Ричард Никсон . Ругая «рыцарей плаща и кинжала» за явные и мнимые провалы, он нередко обзывал разведчиков «клоунами из Лэнгли».

Особенную злость у Никсона вызвал тот факт, что разведчики отказались прикрыть президента США от Уотергейтского скандала. Он убеждал главу ЦРУ, чтобы «его парни» сказали «ребятам из ФБР » прекратить расследование. Однако старый профессионал Хелмс на это не пошел, и Никсон уволил его со службы.

Уволенному главе ЦРУ президент США вначале предложил стать послом в СССР, а после, когда тот по понятным причинам не согласился, послом в Иране

Наиболее внимательным и восприимчивым к делам ЦРУ стал Джордж Буш-старший , который сам ранее возглавлял агентство, и поэтому многие бывшие сотрудники вспоминают об этом времени как о золотом.

Тогда ЦРУ возглавлял опытный воин «холодной войны» Роберт Гейтс , который первым в истории агентства начал официальный диалог с советским КГБ.

У сменившего Буша на посту президента США демократа Билла Клинтона отношения со своим директором Джеймсом Вулси не сложились. Клинтон редко удостаивал последнего аудиенции: «У меня не было плохих отношений с президентом. У меня вообще не было никаких», — сетовал Вулси в одном из интервью.

Возможно, Клинтону не слишком импонировали политические воззрения Вулси. Последний был убежденным неоконсерватором и уже в отставке стал яростно доказывать связь между режимом Саддама Хуссейна террористической организацией «Аль-Каида» . «Надо лишь найти точки и соединить их», — говорил о своих предположениях Вулси на одной из конференции в Вашингтоне, где присутствовал и автор этой статьи.

Президент США Джордж Буш-младший оказался более восприимчивым к теориям «неоконсерваторов», однако реальным предупреждениям разведчиков не внял. Известно, что президент оставил без внимания пассаж из папки с разведданными в августе 2001 года:

«Бен Ладен собирается нанести удар внутри США», — говорилось в материалах ЦРУ, подготовленных в августе 2001 года, за месяц до террористического акта в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Через год разведсообщество США совершило свою главную ошибку, сообщив в подготовленном для Белого дома досье о том, что у Ирака имеется оружие массового поражения. Доклад был написан экспертами ЦРУ на основании данных, полученных от источников в Ираке.

Как оказалось, они не владели реальной информацией, что, однако, не помешало занимавшему тогда пост госсекретаря Колину Пауэллу «размахивать пробиркой» в ООН , чтобы «доказывать» наличие оружия массового поражения у Ирака. К тому же, как оказалось, оценки ЦРУ носили лишь предположительный характер, но «партия войны» в Белом доме, куда входил вице-президент США Ричард Чейни , воспользовалась ими для вторжения в Ирак.

В декабре 2015 года экспертный институт Rand Corporation отметил в своем докладе, что из оригинального доклада ЦРУ исчезли некоторые важные детали, а сами выводы доклада «были истолкованы весьма однозначно».

Доклад нанес колоссальный удар по репутации американской разведки, после которого ей было достаточно тяжело оправиться. « Я думаю, что разведывательное сообщество и, прежде всего, ЦРУ потеряли определенный авторитет после войны в Ираке и лишились поддержки части политической элиты из-за неправильных прогнозов», — рассказывал «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз, в прошлом работавший в ЦРУ.

Сменивший Буша-младшего на посту президента США Барак Обама , вопреки своему образу либерального профессора, уделял немало внимания ЦРУ.

Как отмечает специалист в области спецслужб Джеймс Бамфорд, отчасти страх Трампа перед могуществом спецслужб связан с именем его предшественника. Именно при Обаме, пишет Бамфорд в недавней статье в журнале New Republic, «было создано самое большое государство слежки, которое когда-либо знал мир». На протяжении восьми лет своего президентства Обама потратил более $100 млрд, которые шли на различные разведывательные операции, в том числе научно-технического характера, а также на развитие программы беспилотников, пишет автор.

Комментируя встречу Путина и Трампа, издание Politico вспомнило живущего в России Сноудена и заметило, что президент США публично не заговорил о нем. Однако отношение Трампа к Сноудену хорошо известно. В апреле 2014 года одном из своих твитов он назвал Сноудена «шпионом, который нанес колоссальный ущерб США. В те времена, когда наша страна была уважаемой и могучей, шпионов казнили».