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Бутина заявила о своей невиновности в суде
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Бутина заявила о своей невиновности в суде 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Россиянка Мария Бутина в ходе заседания в федеральном окружном суде Вашингтона заявила о своей невиновности.
Как сообщает РИА Новости, Бутиной были зачитаны дополнительные обвинения.
Ранее сообщалось, что в ходатайстве обвинения есть требование оставить россиянку Марию Бутину под стражей до суда со ссылкой на риск её побега.
Согласно документам суда, ей грозит до 15 лет лишения свободы по совокупности предъявленных обвинений.
16 июля стало известно о задержании в США Бутиной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
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