Бутина заявила о своей невиновности в суде

Россиянка Мария Бутина в ходе заседания в федеральном окружном суде Вашингтона заявила о своей невиновности.

Как сообщает РИА Новости, Бутиной были зачитаны дополнительные обвинения.

Ранее сообщалось, что в ходатайстве обвинения есть требование оставить россиянку Марию Бутину под стражей до суда со ссылкой на риск её побега.

Согласно документам суда, ей грозит до 15 лет лишения свободы по совокупности предъявленных обвинений.