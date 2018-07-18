Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа 

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пыталась попасть на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа через американских лоббистов. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на украинское издание «Главком».
В распоряжении издания оказалось письмо основателя лоббистской компании The Livingstone Group Боба Ливингстона, который рассказал, что Тимошенко собиралась обсудить «улучшение связей между США и Украиной» в Вашингтоне и хотела прибыть на встречу Трампа и Путина, «если это будет полезным».
Письмо Ливингстона, согласно закону о регистрации иностранных агентов, была зарегистрировано в департаменте юстиции США, утверждает издание.
Отмечается, что заказчиком лоббистских услуг является компания Innovative Technology & Business Consulting. По условиям годового контракта клиент выплачивает The Livingstone Group 50 тысяч долларов в месяц.
Юлия Тимошенко заявила, что информация не соответствует действительности и является «спецоперацией» по ее дискредитации.