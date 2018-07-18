Следствие по делу Бабченко продлили

Суд Киева продлил на полгода следствие по делу об инсценировке убийства Бабченко

Шевченковский суд Киева продлил срок расследования дела о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко на полгода. "Срок досудебного расследования продлить на шесть месяцев ", — огласил решение судья Евгений Сидоров, слова которого приводит "Общественное ТВ". Ранее суд Киева решил проводить рассмотрение дела в закрытом режиме. На этом настаивал представитель стороны обвинения. Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме, почти сутки он считался погибшим. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. При этом глава СБУ Василий Грицак объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман , суд арестовал его на два месяца.