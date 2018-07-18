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Следствие по делу Бабченко продлили
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Суд Киева продлил на полгода следствие по делу об инсценировке убийства Бабченко 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Шевченковский суд Киева продлил срок расследования дела о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко на полгода.
"Срок досудебного расследования продлить на шесть месяцев ", — огласил решение судья Евгений Сидоров, слова которого приводит "Общественное ТВ".
Ранее суд Киева решил проводить рассмотрение дела в закрытом режиме. На этом настаивал представитель стороны обвинения.
Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме, почти сутки он считался погибшим. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. При этом глава СБУ Василий Грицак объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, суд арестовал его на два месяца.
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