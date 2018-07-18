В США отказались выпускать Бутину

Бутину оставили под стражей в США

Судья федерального окружного суда Вашингтона Дебора Робинсон постановила арестовать российскую гражданку Марию Бутину до процесса, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Судья согласилась с аргументацией обвинения, что имеется серьезный риск побега Бутиной, и не приняла к сведению возражения защиты.