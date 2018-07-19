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Москва против выдачи Винника в любую страну
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Москва выступает против выдачи Винника в любую страну, кроме России 

РИА Новости 19 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Россия выступает категорически против выдачи арестованного в Греции россиянина Александра Винника в любую другую страну, кроме РФ, заявил журналистам российский посол во Франции Алексей Мешков.
"Россия выступает категорически против выдачи россиянина Александра Винника в любую другую страну, кроме России", — сказал Мешков.
Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.
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