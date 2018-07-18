Почему Трамп отказался от своих слов

Почему Трамп отказался от сказанного на пресс-конференции с Путиным

Трамп наконец-то отреагировал на грандиозный скандал, разразившийся в США после его заявлений на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным . Американский президент вынужден пояснять свои высказывания о «вмешательстве России ». Действительно ли Трамп искренне отказался от своих слов — и почему его заявления столь противоречивы?

Истерия, поднятая американской прессой и политиками после встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки , всё же дала некоторые плоды. Безусловно, не без их участия, общественное мнение в США — более половины жителей страны — не одобрило подход Трампа к отношениям с Россией.

Что ещё важнее, организаторам этой кампании удалось заставить президента США оправдываться за свои слова на итоговой пресс-конференции в Хельсинки. Так, накануне Трамп заявил, что полностью доверяет своим спецслужбам и поддерживает выводы американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США.

Иначе говоря, он опроверг свои слова на совместной пресс-конференции с Путиным в Хельсинки, когда фактически согласился с доводами Путина на этот счет. Напомним, в Хельсинки Трамп произнес, что не видит причин для вмешательства России в выборы в США. Во вторник же Трамп объяснил, что просто «оговорился». По его словам, вместо «Я не вижу причин, почему это могла быть Россия» он должен был произнести: «Я не вижу причин, почему это не могла быть Россия». «Это двойное отрицание», — пояснил американский президент.

Западные СМИ крайне негативно отнеслись к заявлениям Трампа на пресс-конференции после встречи с Путиным, причем основная претензия как раз касалась его позиции по «вмешательству» России в выборы. Западные СМИ назвали Трампа «пуделем Путина» и предателем, который не доверяет разведке. И, видимо, такое давление на президента всё же сработало.

Политолог-американист Виктор Олевич счел логичными оправдания Трампа. «На самом деле мало кого в американском политическом истеблишменте и среди представителей американских СМИ убедило его объяснение. Жесткая реакция на его высказывания продолжается. Более того, в Конгрессе США назначены слушания, в рамках которых будет выступать госсекретарь Майк Помпео и некоторые другие представители администрации Трампа», — напомнил Олевич газете ВЗГЛЯД . «Та часть американского истеблишмента, американских спецслужб и СМИ, которые действуют против Трампа, намерены воспользоваться сложившейся ситуацией в полной мере для давления на Трампа и получения максимальной политической выгоды», — спрогнозировал собеседник. К слову, некоторые ястребы в конгрессе на радостной волне от удачно оказанного давления уже даже замечтались о введении против России новых санкций.

По мнению политолога и публициста Бориса Межуева, Трамп на самом деле растерялся, когда услышал провокационный вопрос о «российском вмешательстве» в Хельсинки в ходе пресс-конференции.

«Трамп не хотел превращать эту пресс-конференцию в обмен колкостями с Путиным и в итоге был вынужден прибегнуть к дипломатической оговорке, что правы обе стороны и нет никаких доказательств вмешательства России в выборы. Но получилось, что он опровергает мнение своей разведки. Здесь произошел прокол для него. Это чувствительный укол для самолюбия Трампа.

Это и укол для прогресса российско-американских отношений. Трампу будет очень сложно делать реальные шаги в сторону России. Сейчас Трамп оказался парализован в отношении России», — объяснил Межуев газете ВЗГЛЯД.

Россия ничего не получила от Трампа, кроме самого саммита, однако со своей стороны, выразила готовность принимать во внимание интересы Израиля Сирии , признать, что какие-то частные организации все-таки вмешивались в американские выборы, а также согласиться на то, что газопровод «Северный поток — 2» не отменит транзит газа через Украину , напомнил собеседник. Поэтому, по его мнению, Трамп воспринял встречу с Путиным как свою победу: не сдав никаких карт, он получил преимущества. «На пресс-конференции он, видимо, так расслабился, что не понял, что все эти плюсы, которые он якобы получил, обнулятся его ужасным выступлением, с точки зрения американского воинственного общественного мнения. Он просто переоценил свои дипломатические способности и недооценил способности Путина. Президент России отыграл эту пресс-конференцию таким образом, что и возникло впечатление об огромной дипломатической победе России, хотя по большому счету это как минимум ничья», — полагает Межуев.

Нельзя не отметить и курьезный момент, произошедший в разгаре оправданий Трампа. Аккурат после его слов о доверии разведке в зале Белого дома погас свет. Кто-то с иронией, а кто-то, возможно, и всерьёз воспринял это, как будто спецслужбы «подмигнули» президенту США, как он подмигнул Путину на встрече в Хельсинки. Интуитивно уловил эту мысль и сам Трамп. «Упс, они выключили свет, — отреагировал президент на случившееся. — Должно быть это агенты разведки».

На самом деле это высказывание не только подтверждает наличие чувства юмора у главы Белого дома. По сути, он наглядно продемонстрировал своё понимание того, что его оправдания обязательно припишут в заслуги спецслужбам и тем, кто развернул эту истерическую кампанию после его встречи с Путиным — мол, именно под их давлением он исправился.

Более того, несмотря на оправдания, Трамп продолжил заявлять о прекрасных результатах встречи, правильности выбранного им дружелюбного тона диалога с Путиным. «Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы в ходе нашей встречи. Мы хорошо поладили, что обеспокоило многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский поединок. Большие результаты грядут!» — написал Трамп в Twitter. «В то время как саммит НАТО Брюсселе был признан триумфом, а страны — члены альянса примирились с тем, что нужно вкладывать миллиарды долларов более быстрыми темпами, встреча с Россией может оказаться в конечном итоге еще более успешной. Из этой встречи выйдет много позитивных вещей», — добавил он.

Подобное поведение может свидетельствовать о том, что словесная эквилибристика Трампа с оправданиями, его противоречивые высказывания — всё это делается им вполне осознанно. И не исключено даже, что является частью его продуманного плана. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта (при МГУ Юрий Рогулев убежден, что Трамп прекрасно понимал, что его заявления в Хельсинки будут восприняты негативно и он столкнется «с противодействием даже внутри своей собственной администрации». «Он говорит то, что необходимо данной аудитории в данном месте и в данное время, для того, чтобы сманеврировать так, чтобы и своих целей добиться и не расширять скандал, который может возникнуть», — заявил Рогулев газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что во время пресс-конференции Трамп вообще не отрицал причастность России к вмешательству в выборы. Он просто сказал о том, что об этом вмешательстве ему рассказали американские спецслужбы, а Путин и до саммита и во время его отрицал подобные действия. «И тогда Трамп сказал, что „не очень понимает, зачем бы (России вмешиваться)…“ Вот это была оговорка, которая была интерпретирована, что он верит Владимиру Путину больше, чем собственным спецслужбам. И эту оговорку, эту фигуру речи использовали американские либеральные и глобальные медиа для атак на президента США», — сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.